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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.11.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler

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İstanbul Beyoğlu’nda asker uğurlamak için eğlence düzenleyen şehir magandaları, konvoy halinde girdikleri tüneli dakikalarca trafiğe kapattı. Tünelde meşaleler yakarak ve patinaj çekerek ortalığı dumana boğan magandalar, tabancalarla havaya defalarca rastgele ateş açtı. Şahıslar, o anları sosyal medyadan paylaştı. Polis magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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  • İstanbulda asker uğurlamada dehşete düşüren görüntüler
  • İstanbulda asker uğurlamada dehşete düşüren görüntüler
  • İstanbulda asker uğurlamada dehşete düşüren görüntüler
  • İstanbulda asker uğurlamada dehşete düşüren görüntüler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul’da asker uğurlamak için bu kez Beyoğlu’nda ortaya çıkan şehir magandaları, yine dehşet saçtı. Asker eğlencesi adı altında 3 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde motosiklet ve otomobillerle toplanan bir grup, konvoy halinde yola çıktı. Dörtlü sinyalleri yakan ve kornalara basarak gürültü çıkartan grup, Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Piyalepaşa-Kağıthane Tüneline girdikten bir süre sonra tüneli trafiğe kapattı. Araçlarından inen magandalar meşaleler yakarken, motosikletliler ise patinaj çekmeye başladı. Dakikalarca tüneli trafiğe kapatan ve abartı egzoz da kullanan magandalar ortalığı dumana boğdu.

Tünel kapatıp tabancalarla havaya ateş açtılar

Dakikalar sonra şahıslar araçlarına binerek yoluna devam ederken, gruptaki bir motosikletli ise tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Tünelden çıktıktan sonra Eyüpsultan’a doğru yönelen şehir magandalarından biri, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyrettikleri esnada tabancayla havaya defalarca rastgele ateş açtı. Araçlarının camlarından da sarkarak mutlak bir kazaya davetiye çıkaran magandalar ardından Alibeyköy’ün ara sokaklarına girdi.

Mahalle arasında gruptaki bir magandanın motosikletle patinaj çekmesinin ardından askere gidecek olan şahıs, sözde eğlenceye katılan arkadaşlarına teşekkür etti. Terör estiren magandalar hem kendi hem de vatandaşların canını hiçe saydı. Dehşete düşüren o görüntüleri kaydeden magandalar bir de sosyal medyadan paylaştı.

Polis magandaların peşine düştü

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, tabancayla ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, tünel kapatıp ve yol kesip trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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