İstanbul’un kabusu olmuşlardı! Lüks rezidansta yakalandılar...

İstanbul’da bir gasp çetesi, Ankaralı işadamı N.K’yı iş yapma vaadiyle İstanbul’a çağırdı. Buluşma yerinde çete üyeleri polis olduklarını söyleyerek işadamını darp etti ve 40 bin euro ile Mercedes aracına el koydu. Polis çete üyelerini parayı paylaşmak için buluştukları rezidansta bastı. 28 kişi gözaltına alındı. Çetenin daha önce bir işadamından polis süsü ile 162 bin dolar aldıklarını ve bir kuryenin yaralanmasıyla sonuçlanan gasp girişiminde bulunduklarını belirlendi.

ELLERİNİ BAĞLADILAR

Enerji içeceği şirketi bulunan B.A, şirketin müdürü N.G ile birlikte 28 Haziran 2018’de Pendik’te bir banka şubesinden 162 bin Dolar çekti. Çektikleri parayı euroya çevirmek için Esenyurt’ta bir İtalyan’la buluştular. Buluşma sırasında işyerinin kapısı çaldı. İçeri giren 5 kişi polis olduklarını söyledi. B.A, “Kimliğinizi gösterin” dediği sırada 5 kişi içeridekileri darp etti. Ellerini bağlayarak çantadaki 162 bin doları ve işadamının cep telefonunun alarak kayıplara karıştı.

ÇANTAYI ALAMADILAR

Çete üyeleri, bu olayın ardından 7 Ocak 2019’da kuyumcu kuryesi İ.A’yı hedef aldı. İ.A, Gaziosmanpaşa’daki kuyumcudan çıkarak aracının bagajına içi altın dolu çantayı koydu. Daha sonra aracına binmek istediği sırada maskeli 3 kişinin saldırısına uğradı. İ.A, saldıranlara direnirken, bir yandan da aracını kilitledi. Maskeli gaspçılar aracı açamayınca bagajdaki çantayı alamadı. Gaspçılar kendilerine direnmeye devam eden İ.A’yı bacaklarından silahla vurarak yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETİNDE BULUŞTULAR

Bu iki olayın ardından çete üyeleri geçtiğimiz günlerde Ankaralı işadamı N.K ile iş yapmak bahanesiyle bağlantı kurdu. Ankaralı işadamı 21 Mart 2019 günü Esenyurt’ta şüphelilere ait araç kiralama şirketine geldi. Buluşma sırasında polis olduklarını söyleyen çete üyeleri ortaya çıktı ve işadamını darp ederek araç almak için yanında getirdiği 40 bin euro, Mercedes otomobiline ve 4 bin TL’ye el koyarak kaçtı.

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, çete üyelerinin gasp ettikleri parayı paylaşmak için Esenyurt’ta bir rezidansta buluştuklarını belirledi. Rezidansı basan polis 10 kişiyi gözaltına alırken, çeteyle bağlantılı 18 kişi de diğer adreslerde yakalandı. Çete üyelerinin üzerlerinden N.K’dan aldıkları 40 bin euro ve 3 tabanca ele geçti. Mercedes otomobil de işadamına teslim edildi.

2 kişi Emniyetten serbest kalırken, 26 kişi adliyeye sevk edildi.