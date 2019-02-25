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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
25.02.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

İstanbul’da dehşet anları! Karşıya geçmeye çalışıyordu…

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Güngören’de servis minibüsünün çarptığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarparak kaldırıma savurdu.

Güngören’de sokak arasından çıkan otomobil ile cadde üzerinden gelen servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araca çarpan kadın kaldırıma savrularak ağır bir şekilde yaralanırken, dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.40 sıralarında Güngören’de meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü sokak arasından caddeye doğru seyretmeye başladı. Kısa bir süre sonra caddeye ulaşan otomobile, seyir halinde olan bir servis minibüsü çarptı. Çarpma sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil o esnada elinde poşetlerle evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın park halindeki araca çarparak kaldırıma savruldu. Kaza sonucu kadın ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından minibüsün, otomobilin şoförleri ve çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine geldi. Kadına müdahale eden vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ve otomobil sürücüsünün yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Tüm bu yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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