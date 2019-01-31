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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
31.01.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

İstanbul’da dehşet anları kamerada... Ardına bile bakmadan kaçtı

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İstanbul, Eyüpsultan’da ekmek almak için fırına gittiği esnada yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki çocuğa, alkollü ve ehliyetsiz olduğu iddia edilen genç bir sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak defalarca takla atan çocuk, park halindeki taksiye çarparak yere düşmesi sonucu ağır yaralandı. Dehşet anları güvenlik kameraları yansırken, frene bile basmadan kaçan sürücü polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. 

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  • Ardına bile bakmadan kaçtı
  • Ardına bile bakmadan kaçtı
  • Ardına bile bakmadan kaçtı
  • Ardına bile bakmadan kaçtı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 12.45 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. 16 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, yarıyıl tatile nedeniyle Esenetepe'de oturan dayısını ziyarete geldi. Geceyi dayısını evinde geçiren çocuk, sabah ekmek almak üzere dışarı çıktı. Binadan çıktıktan sonra caddeye gelen çocuk, yolun karşısındaki fırına geçmek istedi.

Bu sırada içerisinde sürücüyle birlikte 4 gencin olduğu öğrenilen otomobil, yola adım atan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak defalarca takla atan çocuk, park halindeki bir taksiye çarparak yere düştü.

Kaza sonucunda çocuk ağır bir şekilde yaralanırken, otomobili kullanan sürücü ise frene bile basmadan kaçarak kayıplara karıştı. O dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

VİCDANSIZ SÜRÜCÜ ARKASINA BİLE BAKMADAN KAÇTI 

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çocuk yolun karşısına geçmek için caddeye adım atıyor. O esnada sür'atli olan otomobil çocuğa çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre havalanan çocuk defalarca takla attıktan sonra park halindeki taksiye çarparak yere düşüyor. Kendisine çarpan araç ise frene bile basmadan arkasına bakmayarak kaçıyor.

Kazayı gören bazı vatandaşlar şoke olurken, bazı vatandaşlar ise koşarak çocuğun yanında gidiyor. Vatandaşların çocuğun başında beklerken, dakikalar sonra ambulans geliyor. Çocuk ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırılıyor. 

AMELİYATA ALINAN ÇOCUK HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI 

Kaza sonrası ağır yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavisi yapılan çocuğun daha sonra devlet hastanesine sevk edildiği ve beli ile bacaklarının kırıldığı için ameliyata alındığı öğrenildi. Hayati tehlikesi bulunmayan çocuğun tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı. 

“SÜRÜCÜ HİÇ DURMADAN KAÇTI, BU NASIL BİR ŞEY?” 

Kazayı gören Kürşat Alparslan Turan, “Arkadaş yolun karşısından geliyor. Kendisi burada misafirmiş ve ekmek almaya geliyormuş. 16 yaşındaki bir çocuk kendisi, daha karşıya geçemeden oldu. Araç çok sür'atliydi çocuğa vurdu. Aşağıdaki markete kadar havada uçtu. Çocuğa bir baktık, beli ve bacakları kırılmıştı. Araç hiç durmadı. Kaçan sürücüyü tanımıyoruz.

Yaralı çocuk arkadaki komşumuza misafirliğe gelmiş. Fırına ekmek almaya gelirken böyle talihsiz bir olayla karşılaşıyor. Olay sonrası hastaneye kaldırdılar ama akrabalarından duyduğumuza göre beli ve bacağı kırılmış. Ancak hayati tehlikesi yokmuş. Sürücü hiç durmadan kaçtı. Bu nasıl bir şey? Bu kadar sür'atli geçebilecek ne var? 3-4 genç araca binmiş ve hız yapıyorlar.

Burası pist, otoban değil. İddiaya göre şahıslar alkollüymüş ve ehliyetleri de yokmuş. Onun için kaçtıkları da söyleniyor. Hatta arkadaşların Kağıthane’de bir mekanda alkol kullanırken yakalandığı söyleniyor. Yaralı çocuk hastaneye yatıyor” dedi. 

“KASİSLER OLMADIĞI İÇİN AİLELER ÇOCUKLARININ DIŞARIYA GÖNDEREMİYOR”

Aynı caddede daha önce de kazalar yaşandığını söyleyen Turan, "Burada yaz boyunca yaşanan 3’üncü kaza, daha önceden yaşlı bir adama ve teyzeye araç çarptı. Biz burada BİMER’e ve daha birçok yere çok kez yazdım.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden bize gelen cevap ise, ‘Burası ambulans ve itfaiyenin kullandığı alternatif yol olduğu için kasis koyamıyoruz’ diyorlar. Biz bu kasislerin olmaması nedeniyle çoluğumuzu çocuğumuzu markete gönderemiyoruz. Şimdi anne ve babalar çocuklarını gönderemiyor. Çünkü endişe duyuyorlar. Burası yarış pistine döndü, gece ileride ‘drift’ atanlar var” ifadelerini kullandı. 

EHLİYETSİZ GENÇ SÜRÜCÜ ALKOL ALIRKEN KISKIVRAK YAKALANDI 

Öte yandan kaza sonrası olay yerine gelen Eyüpsultan Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, feci kazayla ilgili görgü tanıdıklarının ifadesine başvurdu. Tutanak tutan ekipler, çocuğa çarparak kaçan sürücünün plakasını belirlemek için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda genç olduğu öğrenilen sürücü, ertesi gün Kağıthane’de bir mekanda alkol aldığı esnada kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Genç sürücünün olay esnasında da alkollü olduğu ve ehliyetinin de olmadığı iddia edildi. 
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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