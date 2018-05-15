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    İstanbul'da DEAŞ'a büyük darbe: 54 gözaltı

    Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA
    15.05.2018 - 09:52 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 54 kişi gözaltına alındı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik gece saatlerinde operasyon düzenledi. TEM ekipleri 13 ilçede 19 adrese bastın yaptı. Yapılan operasyonda 54 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital veri ile örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 54 şüphelinin işlemleri Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor. TEM ekipleri şüphelilerin Suriye'de bulunan çatışma bölgelerine gitme hazırlığında olan kişiler olduğunu değerlendiriyor.

    Etiketler: gündem
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