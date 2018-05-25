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    İstanbul'da bu sabah düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var...

    DHA
    25.05.2018 - 13:50 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 51 kişi gözaltına alındı. Öte yandan İstanbul'da seçim bürolarına saldırı hazırlığındaki DHKP-C'lilere de operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik dün gece Başakşehir, Pendik, Ümraniye, Esenyurt, Tuzla, Küçükçekmece, Kağıthane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde 16 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Ekipler, operasyon kapsamında yabancı uyruklu 51 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyet yetkilileri şüphelilerin geçmişte çatışma bölgelerine gidip-geldiklerini belirlerken yasadışı yollardan tekrar çatışma bölgelerine gitmeye çalıştıklarını değerlendiriyor.

    İSTANBUL’DA SEÇİM BÜROLARINA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ DHKP-C'LİLERE OPERASYON 

    İstanbul polisi, 24 Haziran seçimleri öncesi seçim bürolarına yönelik saldırı hazırlığı yapan terör örgütü DHKP-C’ye yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

    İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C adına faaliyette bulunan ve 24 Haziran’daki genel seçimlerde siyasi seçim büroları ile kritik noktalara yönelik kanlı saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen hücreye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sultangazi’de 7 ayrı hücre evine yapılan baskında, saldırıda kullanılmak üzere gizlenen silah ve mühimmat ile örgütsel dokuman ele geçirildi.

    Polisin terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor.

     

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    Etiketler: son dakika , gündem
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