İstanbul'da büyük operasyon... 2 bin adres basıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan haklarında yargı kararıyla kesinleşmiş cezalar olmasına rağmen firari olarak yaşamlarını sürdüren kişilere yönelik operasyon talimatı verdi. Çok kısa sürede organize olan İstanbul polisi, 11 Mart gecesi saat 02.00’de operasyona başladı.





İstanbul’daki tüm ilçe emniyet müdürlükleri ile tüm şubelerin katıldığı operasyona Kangal Pençesi-1 ismi verildi. Operasyona katılan 6 bin polis 2 bin ayrı adresi bastı.



EMNİYET MÜDÜRÜ YÖNETTİ



Sabahın ilk ışıklarına kadar süren operasyonları İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan sahadan bizzat yönetti. Mustafa Çalışkan; suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceğini ve tüm çalışmaların İstanbul Halkının huzur ve güveni için olduğunu vurguladı.



OPERASYONUN BÜYÜK BAŞARISI



Kangal Pençesi -1 operasyonunda adam öldürmek suçundan aranan 13, yağma ve gasptan aranan 31 yaralama suçundan aranan 34, hırsızlıktan aranan 52, dolandırıcılıktan aranan 21, uyuşturucu ticaretinden aranan 6, cinsel istismar suçundan aranan 7, ruhsatsız silahtan aranan 5, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan aranan 9, resmi belgede sahtecilikten aranan 12, diğer suçlardan aranan 97 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 1 el bombası, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 91 merminin yanı sıra eroin ve kenevir de ele gerildi.



CEZAEVİNE GÖNDERİLECEKLER



Yakalanan kişilerden 3’ünün 20 yıl ve üzeri, 20’sinin 20 yıla kadar, 38’inin 10 yıla kadar, 88’inin 5 yıla kadar, 102’sinin 2 yıla kadar hapis cezaları bulunduğu, 36’sının ise tutuklanma kararları bulunduğu ortaya çıktı.

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