İstanbul'da bu yollar hafta sonu kapatılacak..Peki hangi yollar kaç saat kapalı olacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 'İstanbul'u Koşuyorum' organizasyonu nedeni ile İstanbul'da bazı yollar trafiği kapatılacak. Peki hangi yollar pazar günü kapalı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul'un düzenlediği "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin Bakırköy Etabı 6 Ekim 2019 Pazar günü Bakırköy Sahilyolu'nda (Kennedy Caddesi - Rauf Orbay Caddesi) gerçekleştirilecek.
Etkinlik kapsamında Bakırköy Sahilyolu Kennedy Caddesi Tahran Kavşağı'ndan başlayarak Havuzlu Kavşağa kadar 07:00-12:00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacaktır. Sürücüler alternatif olarak D100 (E5) otoyolunu kullanabilirler.
Yola çıkacak sürücülerimizin mağdur olmamaları için güzergahlarını kontrol etmeleri gerekmektedir.
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