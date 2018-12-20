İstanbul'da bir mahalleyi 1.5 milyon lira dolandırmışlardı! O kuyumcular yakalandı ama...
İstanbul Sancaktepe’de mahalle sakinlerinin güvenerek altınlarını saklaması için verdiği kuyumcu E.E. ve 2 oğlu, 1.5 milyon TL değerindeki altınlarla kayıplara karıştı. Mahalle sakini 62 kişinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma operasyona dönüştü ve kuyumcu ile oğulları yakalandı. Altınlar ise bulunamadı.
Sancaktepe'de 55 yaşındaki E.E, oğulları O.E(26) ve A.E(33) ile birlikte kuyumcu dükkanı işletiyordu. Sancaktepe'de 6 yıldır kuyumculuk yapan aile mahalleliye güven vermişti. Mahalle sakinleri çok güvendikleri kuyumcuya yaklaşık yastık altındaki 1.5 milyon TL değerindeki altınlarını saklaması için teslim etti. Bazı mahalle sakinleri saklamak için verdikleri altınları almak için 12 Aralık 2018 günü gittikleri kuyumcunun kapalı olduğunu gördü. Kuyumcu ertesi gün de kapalıydı ve telefonları da açmıyordu.
Kuyumcunun kapalı olduğu ve ortadan kaybolduğu kısa sürede mahallede yayıldı. Mahalle sakinleri soluğu karakolda aldı. Yapılan şikayetler üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Baba ve 2 oğlu Bahçelievler'de gizlendikleri evde düzenlenen operasyonla yakalanırken, altınların izine rastlanmadı. Emniyette sorguları tamamlanan baba E.E. ve 2 oğlu, adliyeye sevk edilirken E.E, “Tehdit edildik o yüzden saklandık.” diye bağırdı.
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