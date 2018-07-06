İstanbul'da avukata kadın iç çamaşırı giydirip işkence yaptılar!

İstanbul’da serbest çalışan Erhan Ç., 15 Temmuz darbe girişiminin ardından illegal yollarla Irak’a gidip bir holdingde şoför olarak işe başladı. Bir süre sonra patronun arabasından 238 bin dolar ve kıymetli bir saat çalan Erhan Ç., tutuklanarak cezaevine konuldu. Erhan Ç., bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra afla serbest kaldı.



Kaçak yollarla tekrar Türkiye’ye dönen Erhan Ç., Irak’ta çalıştığı holdingin avukatı J.A.’yı arayıp, pişman olduğunu ve parayı geri vermek istediğini söyledi. Çalınan parayı geri almak için 19 Nisan günü uçakla İstanbul’a gelen J.A., kendisini havaalanından araçla alan Erhan Ç. ve 4 arkadaşı tarafından Esenyurt’ta bir eve götürülerek, belirlenemeyen bir yöntemle bayıltıldı.



KADIN IÇ ÇAMAŞIRIYLA CİNSEL İSTİSMAR VİDEOSU



Avukatı bağlayıp, uzun süre şiddet uygulayan Erhan Ç. ve arkadaşları, J.A.’ya kadın iç çamaşırı giydirdi. 5 şüpheli, ellerini bağlayıp, yatağa yatırdıkları avukat J.A.’ya cinsel istismarda bulunuyor gibi görüntüsünü çekti. 2 bin 700 dolar parasını ve cep telefonlarını gasp eden şüpheliler, J.A.’dan Irak’a gidip 200 bin dolar getirmesini, aksi halde görüntüleri yakınlarına göndereceklerini söyledi.



PARAYI ALAMAYINCA GÖRÜNTÜLERİ YAKINLARINA GÖNDERDİLER



Şüphelilerin serbest bıraktığı J.A., telefonla ulaştıkları ailesinin aldığı biletle Irak’a döndü. J.A., parayı bulmak için Irak’taki ev ve arabasını satışa çıkardı. Ancak şüpheliler birkaç gün sonra, Whatsapp üzerinden görüntüleri önce J.A.’nın 11 yaşındaki oğluna, ardından da eşi ve patronuna gönderdi.



Bunun üzerine J.A., 4 Mayıs günü Türkiye’ye gelerek suç duyurusunda bulundu. Aralarında Erhan Ç.’nin de bulunduğu 5 kişiyi teşhis eden J.A., yakınlarına gönderilen fotoğraf, video ve şüphelilerle olan yazışmalarını savcılığa teslim etti.



J.A.’nın avukatı Pirozhan Karali’nin başvurusu üzerine, Atatürk Havalimanı güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya eklendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde J.A.’yı kaçıran aracın plakası ve sahibi tespit edilirken, Erhan Ç.’nin cep telefonu numarası ve diğer şüphelilere ait bilgiler de savcılığa teslim edildi.



ŞANTAJ VE TEHDİT MESAJLARDA



Avukata gönderilen mesajlarda Erhan Ç. ve diğer şüpheliler J.A.’yı görüntüleri göndermekle tehdit ederken, mağdurun da sık sık yalvardığı ve görüntüleri göndermeleri halinde intihar edeceğini söylediği dikkat çekti.



’BİZ MAFYAYIZ, TERÖRİSTİZ’



İfadesi alınan J.A., "Kafama susturuculu silah dayayıp, ’Şerefsiz, namussuz. Sana bunu bırakmayız. Senin gibileri çok öldürdük, kimsenin ruhu duymadı. Biz mafyayız, teröristiz’ dediler. Yüzüme ve vücudumun çeşitli yerlerine vurdular. Susturuculu tabanca ve Kalaşnikofları vardı. Bıçağı boynuma dayayıp, ’Bunu öldürelim, keselim’ diyorlardı. Bıçakla elbiselerimi yırtıp, kadın iç çamaşırı giydirdiler. Beni darp ettikleri için sersem haldeydim. Üzerimde bu çamaşırlar varken, Enes tişörtümü yüzüne bağladı, bana cinsel istismarda bulunuyor gibi yaptı. Erhan da video çekti. Cebimdeki 2 bin 800 dolardan 100 doları bana verdiler. Beni bırakacaklarını, döndükten sonra taksitli olarak 200 bin dolar göndermemi istediler. Göndermezsem videoları telefon rehberimdeki herkese göndereceklerini söylediler. Erhan sürekli videoları gönderip para istiyordu. Videoları eşime ve oğluma göndermiş. Sürekli videoları silmesini istiyor, kendisine yalvarıyordum" dedi.



FETÖ BAĞLANTISI



Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Savcılığa başvuran J.A.’nın avukatı Pirozhan Karali, şüpheli Erhan Ç.’nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaçak yollarla Irak’a kaçtığını belirterek, "Müvekkilimiz, kendisinin FETÖ ile bağlantısı olduğunu düşünmektedir. Müvekkilim hala aktif olarak tehdit ve şantaja maruz kalmaktadır" diye konuştu.



15 TEMMUZ’DA KAÇTI, BM MÜLTECİLİK STATÜSÜ VERDİ



Erhan Ç.’nin Facebook hesabında ise FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in fotoğrafı ve sözlerini kapak sayfası yaptığı görüldü. Darbe girişiminin ardından Irak’a kaçan Erhan Ç.’ye Birleşmiş Milletler tarafından mültecilik statüsü verildiğine dair belge de soruşturma dosyasına kondu.



ŞÜPHELİLER, İFADEYE DAHİ ÇAĞIRILMADI İDDİASI



Erhan Ç.’nin başka dosyalardan arandığını belirten Avukat Pirozhan Karali, "Şüphelinin aramaları, yazışmaları ve fotoğrafları dosyaya sunulmuştur. Müvekkilin havaalanından alındığı aracın plakası ile kimin adına olduğu ve adresi de tespit edilmiştir. Tüm bu bilgi ve evraklar dosyada bulunmasına rağmen, adı, adresi, fotoğrafı ve hatta kimlik numarası bildirilen şüpheli şahıslar yakalanmamış, ifadeye dahi çağrılmamıştır. Müvekkilim kaçırılıp gaspa, tehdit ve tacize maruz bırakılmıştır. Suçluların bir an evvel yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.

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