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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)
22.08.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

İETT paylaştı! İşte 24 saat ulaşımın olduğu hatlar

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İETT paylaştı! İşte 24 saat ulaşımın olduğu hatlar

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT), bazı hatlarda gece seferleriyle ilgili düzenleme yaptı. Buna göre bazı güzergahlarda 24 saat ulaşım hizmeti verilecek.

İETT’nin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda 'yolcuların isteği üzerine 24 saat ulaşım sağlanabilmesi için hizmet veren gece hatlarının listesi' yayınlandı. Listede yayımlanan 28 seferin 5 tanesi Sabiha Gökçen Havalimanı seferlerini kapsıyor.

Buna göre, E-3 hat numaralı Sabiha Gökçen Havalimanı- 4.Levent Metro, E-10 hat numaralı Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, E-11 hat numaralı Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-1 hat numaralı Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı ve SG-2 hat numaralı Taksim-Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri 24 saat ulaşım hizmeti verecek.

"SEFER DÜZENLEMESİ TALEBE OLUMLU YANSIYACAKTIR"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, ''İstanbul’un şehir havalimanı olarak ulaşım en önemli önceliklerimizden bir tanesidir. İETT’den bir süredir İstanbul’un önemli noktalarından havalimanımıza gerçekleşen seferlerin kesintisiz olması konusunda talebimiz vardı. İETT yetkilileri bu talebimize olumlu yaklaştı. Taksim, Kadıköy ve Levent gibi üç önemli noktadan artık 24 saat kesintisiz otobüs seferleri yapılacak. Son dönemde İstanbul’un Avrupa yakasından ciddi bir yolcu talebi ve trafiğimiz var. Bu sefer düzenlemesi bu talebe de olumlu yansıyacaktır” dedi.

İşte İETT'nin paylaştığı 24 saat ulaşım için hizmet veren gece hatlarının listesi:

İETT paylaştı İşte 24 saat ulaşımın olduğu hatlar

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