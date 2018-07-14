İstanbul'da 15 Temmuz ruhu

KARİKATÜRİSTLER EŞLİĞİNDE ÇİZİMLER

15 Temmuz ruhunu yaşatmak için düzenlenen etkinlikler, İstanbul Eyüpsultan Meydanı’ndaki ‘15 Temmuz Çizim Duvarı’ programıyla başladı. Meydandaki ‘15 Temmuz’u Unutturmayacağız Aracı’ yanında düzenlenen programın açılışına Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Başkan Aydın’ın konuşmasından hemen sonra Union of World Cartoonists (UWC) çizerleri Turgut Yılmaz, Ömer Faruk Altay ve Ahmet Altay tarafından 15 Temmuz’un hafızalara kazınmış iki fotoğrafının karikatürleri çizildi.



Programda konuşan Başkan Aydın, darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini ve konuyla ilgili ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.



Aydın, konuşmasına şöyle devam etti: “15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında, bu tarihin unutulmaması, milletimizin hafızasına iyi bir şekilde kazınması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bugün etkinliklerimizin ilkini gerçekleştiriyoruz. İnfografik sergi ve çizim duvarını açıyoruz. O geceyi anlatan görsellerle kronolojik bir sergi. O gün unutulmasın istiyoruz ve tarihimizde önemli bir yer olarak kalsın ve bir daha böyle olaylar yaşanmasın. Gençlerimize, çocuklarımıza, halkımıza bu tarihin çok iyi anlatılması gerekiyor. Bu konuda belediye olarak biz var gücümüzle çalışacağız. Sizlerden de bunu bekliyoruz.”



Bugün isteyen herkes karikatüristler eşliğinde çizim yapabilir.









ETKİNLİKLERE RAHAT ULAŞIM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıklamıştı. İBB Meclisi’nde oybirliğiyle alınan karar uyarınca, vatandaşların ortak kader ve gelecek duygusuyla Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde düzenlenecek anma ve etkinliklere rahatlıkla katılması amacıyla bu sabah 06.00’dan yarın sabah 06.00’ya kadar, İstanbul’da toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Uygulama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ve İstanbulKart ücret entegrasyonuna dahil İETT, özel halk otobüsleri, Otobüs AŞ, metrobüs, Şehir Hatları vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, Tünel’de geçerli olacak.