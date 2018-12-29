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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
29.12.2018 - 11:16, Son Güncelleme:

Son dakika.. İstanbul'da 12 saat süren dev operasyon... 2 bin 617 ev basıldı, yüzlerce kişi gözaltında

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Son dakika.. İstanbul'da 12 saat süren dev operasyon... 2 bin 617 ev basıldı, yüzlerce kişi gözaltında

İstanbul’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan kişilere yönelik büyük bir operasyon yapıldı. Önceki gece saat 02.00 başlayan ve 12 saat süren operasyonda yaklaşık 2 bin 617 eve baskın yapıldı. Baskınlarda haklarında 20 yıl hapis cezasıyla aranan bazı şüphelilerin bulunduğu 903 kişi gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri bir operasyonda yakalanan en fazla kişi sayısına ulaşılarak rekor kırıldığını belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla yaklaşık 1 ay süren hazırlığın ardından dün gece saat 02.00’da operasyon başladı. Yaklaşık 1000 polisi katıldığı operasyonda daha önceden tespit edilen mahkemeler tarafından arandığı tespit edilen kişilerin oturduğu 2 bin 617 adrese baskın yapıldı. 789 ekip ve 1650 personelle yapılan baskınlarda açılmayan kapılan çilingirlerce açtırıldı. Gündüz saat 14.00’e kadar süren baskınlar sonucu 903 aranan kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

CİNAYETTEN DE ARANAN VAR CİNSEL SALDIRIDAN DA

Gözaltına alınanlar arasında adam öldürmekten, gaspa, hırsızlıktan hakarete, cinsel saldırıdan, terör örgütü üyesi olmaya onlarca suçtan mahkemeler tarafından aranan kişiler olduğu belirtildi.

Dev operasyonun bilançosu ise şu şöyle sıralandı: 

- Yaralama suçundan 187 kişi,

- Hırsızlık suçundan 114 kişi,

- İşyeri, konut dokunulmazlığını ihlalden 63 kişi,

- Dolandırıcılık suçundan 47 kişi,

- Silahlı tehditten 42 kişi,

- Mala zarar vermeden 41 kişi,

- Görevli memura direnme ve hakaretten 36 kişi,

- Ruhsatsız silah bulundurmak 6136 SKM suçundan 25 kişi,

- Cinsel istismar/cinsel saldırıdan 18 kişi,

- Yağma-gasp suçundan 5 kişi,

- Taksirle yaralama ve ölüme neden olmadan 11 kişi,

- Sahtecilik suçundan 10 kişi,

- Şantaj-fuhuş suçlarından 7 kişi,

- Uyuşturucu madde ticaretinden 6 kişi,

- Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan 4 kişi,

- 5607 SKM suçundan 3 kişi,

- Adam öldürmek suçundan 2 kişi

- Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 2 kişi,

- Diğer suçlardan ise 270 kişi,

20 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLANLARDA YAKALANDI

Öte yandan yakalanan kişiler arasında haklarında 20, 10 ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler bulunduğu öğrenildi.

- 20 yıla kadar hapis cezalı 2 kişi,

- 10 yıla kadar hapis cezalı 17 kişi,

- 5 yıla kadar hapis cezalı 73 kişi,

- 2 yıla kadar hapis cezalı 405 kişi,

Operasyonda ayrıca gıyabi tutuklu olarak aranan 406 yakalandı.

 

 

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