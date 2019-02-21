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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eyüp SERBEST / İSTANBUL
21.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul’a megabüs hattı

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
İstanbul’a megabüs hattı

CHP’nin İstanbul büyükşehir belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu, şehir plancıları ve ulaştırma uzmanlarıyla birlikte hazırladığı İstanbul’un ulaşım çözümlerini anlattı.

Ulaşım ve trafik sorununu 5 yıl içinde çözeceğini vaat eden Ekrem İmamoğlu, “Önceliğimiz toplu taşıma sistemleri olacak. İstanbulluların yüzde 88’i yürüyerek metroya ulaşabilecek. TEM hattında megabüsü hayata geçireceğiz. İki yeri otogar yaparak toplu taşıma sistemleriyle entegre edeceğiz. Bisikleti de bir ulaşım aracı haline getireceğiz” dedi.

İmamoğlu’nun vaatleri özetle şöyle: “2019 yılına kadar 400 km metro hattının bitirileceği vaadedilmişti bizlere. 5 yılda 30 km metro bile açamadılar. Metro bizim birincil ve asli önceliğimiz olacak. Beşinci yılımızda, İstanbul’a 630 km metro kazandırmış olacağız. TEM otoyolu artık bir kent içi yola dönüştü. Gişeleri kentin dışına çıkaracak ve TEM otoyolunu toplu taşımayla, megabüsle güçlendireceğiz. Başakşehir, Bağcılar, Esenler’den Ümraniye, Sultanbeyli’ye kadar yaklaşık 3.5 milyona hizmet edecek bu hat. Mahallelerden, direkt besleme hatları kuracağız. Ve aynı zamanda yeni metro hatlarına da entegrasyon sağlayacağız. Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Çocuklarda 6 yaş olan ücretsiz toplu ulaşımı 12 yaşa çıkaracağız. 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere doğumdan hemen sonra ücretsiz ulaşım kartını hediye edeceğiz. Öğrenci aylık İstanbul Kartı’nı 50 liraya düşüreceğiz. 25 yaşın altındaki tüm gençlerimiz, ‘Genç Kart’la yüzde 40 indirimden yararlanacak.”

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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