İstanbul’a megabüs hattı
CHP’nin İstanbul büyükşehir belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu, şehir plancıları ve ulaştırma uzmanlarıyla birlikte hazırladığı İstanbul’un ulaşım çözümlerini anlattı.
Ulaşım ve trafik sorununu 5 yıl içinde çözeceğini vaat eden Ekrem İmamoğlu, “Önceliğimiz toplu taşıma sistemleri olacak. İstanbulluların yüzde 88’i yürüyerek metroya ulaşabilecek. TEM hattında megabüsü hayata geçireceğiz. İki yeri otogar yaparak toplu taşıma sistemleriyle entegre edeceğiz. Bisikleti de bir ulaşım aracı haline getireceğiz” dedi.
İmamoğlu’nun vaatleri özetle şöyle: “2019 yılına kadar 400 km metro hattının bitirileceği vaadedilmişti bizlere. 5 yılda 30 km metro bile açamadılar. Metro bizim birincil ve asli önceliğimiz olacak. Beşinci yılımızda, İstanbul’a 630 km metro kazandırmış olacağız. TEM otoyolu artık bir kent içi yola dönüştü. Gişeleri kentin dışına çıkaracak ve TEM otoyolunu toplu taşımayla, megabüsle güçlendireceğiz. Başakşehir, Bağcılar, Esenler’den Ümraniye, Sultanbeyli’ye kadar yaklaşık 3.5 milyona hizmet edecek bu hat. Mahallelerden, direkt besleme hatları kuracağız. Ve aynı zamanda yeni metro hatlarına da entegrasyon sağlayacağız. Ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Çocuklarda 6 yaş olan ücretsiz toplu ulaşımı 12 yaşa çıkaracağız. 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere doğumdan hemen sonra ücretsiz ulaşım kartını hediye edeceğiz. Öğrenci aylık İstanbul Kartı’nı 50 liraya düşüreceğiz. 25 yaşın altındaki tüm gençlerimiz, ‘Genç Kart’la yüzde 40 indirimden yararlanacak.”
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