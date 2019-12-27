İstanbul yılbaşı kutlamasına hazır

İETT, 22:00-06:00 saatleri arasında 17 hatta, 125 araç ile 672 ek sefer düzenleyecek. Yılbaşı gecesi sabaha kadar hizmet verecek otobüs ve metrobüs hatları şöyle; 34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs, 15F Beykoz-Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 130A Tuzla-Kadıköy, 40 Rumelifeneri-Taksim, 25G Sarıyer-Taksim, 17 Pendik-Kadıköy, 19S Yenidoğan/Sarıgazi-Kadıköy, E-10 S.Gökçen Havaalanı-Kadıköy, 222 Pendik-Kadıköy, 12A Kadıköy-Üsküdar, 122C Tepeüstü-Mecidiyeköy, 129T Bostancı-Taksim, 76D Bahçeşehir-Taksim, 89C Başakşehir-Taksim, 55T Gaziosmanpaşa-Taksim, 121A Beykoz-Mecidiyeköy.

METRO SEFERLERİ SABAHA KADAR

Yılbaşı gecesi Metro İstanbul bünyesinde M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman (Sanayi Mahallesi-Seyrantepe arası çalışmayacak), M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü hatları da sabaha kadar uzatıldı. Diğer hatlar ise gece 02.00’ye kadar çalışacak.