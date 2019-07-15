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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
15.07.2019 - 19:24, Son Güncelleme:

İstanbul ve Londra'da eşzamanlı 15 Temmuz anması

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İstanbul ve Londra'da eşzamanlı 15 Temmuz anması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Londra ve İstanbul'da eş zamanlı "15 Temmuz" koreografi anma gösterisi gerçekleştirildi.

Sultanahmet Meydanı'nda yapılan gösteri, İstanbul saatiyle 18.00, Londra saatiyle 16.00'da aynı anda başladı.

15 Temmuz anısına tasarlanan koreografi anma gösterisinde, 50 Türk ve 50 İngiliz olmak üzere 100 performans sanatçısı görev aldı.

Koreografide, 15 Temmuz'da Türk milletinin nasıl birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde olduğunu sembolize eden bir hikaye yer aldı. Gösterinin başında herkes gündelik yaşamına devam ederken birden hayat durdu, bu durum darbe girişiminin ilk haber alındığı anı simgeledi.

İstanbul ve Londrada eşzamanlı 15 Temmuz anması

Gösteride ayrıca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yaralananlara vatandaşların yardım etmeye çalışması ve birbirini tanımayan insanların bu konuda gösterdiği dayanışma da canlandırıldı.

Dayanışma içindeki insanların tek bir vücut olup darbe girişimine karşı mücadele ettikten sonra zafer elde edip Türk bayrağını dalgalandırdığı anlar, vatandaşlar tarafından gözyaşları içinde izlendi.

İstanbul ve Londrada eşzamanlı 15 Temmuz anması

Hazırlık çalışmaları 2 ay boyunca İstanbul ve Londra'da eş zamanlı olarak süren gösterinin müzikleri de bugüne özel bestelendi.

"KAHRAMANCA MÜCADELE EDEN TÜRK MİLLETİ ANLATILDI"

Koreograf ve grup lideri Pınar Ataer, yaptığı açıklamada, grubun projeyi meşakkatli bir süreçten geçerek hazırladığını belirterek, "En başından itibaren çok güzel bir ekiple çalıştım. Bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul ve Londrada eşzamanlı 15 Temmuz anması

Gösteride, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde kahramanca mücadele eden Türk milletinin anlatıldığını dile getiren Ataer, "Koreografi, 15 Temmuz gecesinde, her şeye rağmen insanların tek bayrak altında toplanmasını anlatıyor. Gösteride insanların durduğu an ise zamanın durduğu anı temsil ediyor." diye konuştu.

İstanbul ve Londrada eşzamanlı 15 Temmuz anması


GOLDEN GATE KÖPRÜSÜNDEN TÜRK BAYRAKLARIYLA GEÇTİLER

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, ABD'nin California eyaletinin San Francisco kentinde bir grup Türk vatandaşı, motosiklet ve arabalarıyla, ünlü Golden Gate köprüsünden Türk bayraklarıyla geçti.

İstanbul ve Londrada eşzamanlı 15 Temmuz anması

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları anmak ve darbe girişimini kınamak amacıyla ellerindeki Türk bayraklarıyla bir araya gelen grup, Golden Gate köprüsünden geçiş yaptı.
Etkinliğe, eyaletin farklı üniversitelerinde çalışan Türk akademisyenler ile Türk öğrenciler de katıldı.

İstanbul ve Londrada eşzamanlı 15 Temmuz anması


AA muhabirine açıklama yapan Stanford Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Hasan Demirci, “Türk milletine kimse pranga vuramaz. F-16 uçaklarına 'senin yakıtın bitecek elbet' diyen, tankın altına yatan, üstünden tank geçtikten sonra tekrar arkasından gelen tankın önüne de tekrar korkmadan çıkan aslanlar oldukça kimse bu aziz millete diz çöktüremez.” ifadelerini kullandı.

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