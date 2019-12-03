İstanbul ve Ankara'ya ne zaman kar yağacak?
Hafta başında ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu. Öte yandan Doğu Karadeniz'de şiddetli yağmur ve kar yağışı etkili oldu. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ile yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Bu gelişmelerin ardından İstanbul ve Ankara'ya ne zaman kar yağışı olacağı merak konusu oldu. Peki, İstanbul ve Ankara'ya kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte, hava durumu ayrıntıları...
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde artacağı, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlere dönmesiyle birlikte Marmara'da azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA'DA KAR YAĞIŞI
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeye dönmesi ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte önce Trakya'da, gece Bilecik, Bursa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL VE ANKARA KAR YAĞIŞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklanan son verilere göre başkent Ankara ve en büyük şehrimiz İstanbul'da kısa vadede kar yağışı tahmini yapılmıyor.
Konuya ilişkin ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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