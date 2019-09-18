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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleriİstanbul Üniversitesi İŞKUR üzerinden 38 sürekli işçi alımı yapacak! Başvuru şartları neler?
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18.09.2019 - 22:28, Son Güncelleme:

İstanbul Üniversitesi İŞKUR üzerinden 38 sürekli işçi alımı yapacak! Başvuru şartları neler?

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İstanbul Üniversitesi İŞKUR üzerinden 38 sürekli işçi alımı yapacak! Başvuru şartları neler?

İstanbul Üniversitesi, hastanede görevlendirilmek üzere sürekli işçi alımı yapacak. İlan kapsamında temizlik görevlisi, hastane hizmetlisi olmak üzere toplam 38 personel istihdam sağlayacak. Başvuruda bulunacak olan adaylar İŞKUR'un internet sitesinden ilana dair detaylara ulaşabilecek. Peki, İstanbul Üniversitesi işçi alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte, ilana dair merak edilen detaylar.

Resmi Gazete'de verilen ilana göre, İstanbul Üniversitesi, 6 hastane temizlik görevlisi , 8 temizlik görevlisi, 34 hastabakıcı olmak üzere toplam 38 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İşçi alımı başvuruları 16-21 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Adaylar daha sonra yapılacak kuraya dahil olacak. İşte, İstanbul Üniversitesi işçi alımına dair bilgiler.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden iş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

6 Kişi Temizlik Görevlisi (Hastane) için Aranan Özellikler

1. İlköğretim mezunu olmak

2. 35 yaşını doldurmamış olmak

8 Kişi Temizlik Görevlisi için Aranan Özellikler

1. ilköğretim mezunu olmak

2. 35 yaşını doldurmamış olmak

24 Kişi Hastane Hizmetlisi (Hastabakıcı) için Aranan Özellikler

1. En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak

2. 35 yaşını doldurmamış olmak

KURA TARİHİ AÇIKLANDI

Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 26/092019 günü (www.istanbul.edu.tr ile www.personel.istanbul.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır.

2. Noter huzurunda kura çekimi 27/09/2019 günü saat 10:30'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Amfi 6 (Giriş Kat) 34116 Beyazıt Fatih-İSTANBUL yapılacaktır.

3. Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi Üniversitemiz (www.istanbul.edu.tr ve www.personel.istanbul.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Ancak kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır.

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