İstanbul Üniversitesi İŞKUR üzerinden 38 sürekli işçi alımı yapacak! Başvuru şartları neler?
İstanbul Üniversitesi, hastanede görevlendirilmek üzere sürekli işçi alımı yapacak. İlan kapsamında temizlik görevlisi, hastane hizmetlisi olmak üzere toplam 38 personel istihdam sağlayacak. Başvuruda bulunacak olan adaylar İŞKUR'un internet sitesinden ilana dair detaylara ulaşabilecek. Peki, İstanbul Üniversitesi işçi alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte, ilana dair merak edilen detaylar.
Resmi Gazete'de verilen ilana göre, İstanbul Üniversitesi, 6 hastane temizlik görevlisi , 8 temizlik görevlisi, 34 hastabakıcı olmak üzere toplam 38 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İşçi alımı başvuruları 16-21 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Adaylar daha sonra yapılacak kuraya dahil olacak. İşte, İstanbul Üniversitesi işçi alımına dair bilgiler.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden iş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.
İŞKUR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
6 Kişi Temizlik Görevlisi (Hastane) için Aranan Özellikler
1. İlköğretim mezunu olmak
2. 35 yaşını doldurmamış olmak
8 Kişi Temizlik Görevlisi için Aranan Özellikler
1. ilköğretim mezunu olmak
2. 35 yaşını doldurmamış olmak
24 Kişi Hastane Hizmetlisi (Hastabakıcı) için Aranan Özellikler
1. En az ilköğretim en fazla ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak
2. 35 yaşını doldurmamış olmak
KURA TARİHİ AÇIKLANDI
Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 26/092019 günü (www.istanbul.edu.tr ile www.personel.istanbul.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır.
2. Noter huzurunda kura çekimi 27/09/2019 günü saat 10:30'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Amfi 6 (Giriş Kat) 34116 Beyazıt Fatih-İSTANBUL yapılacaktır.
3. Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi Üniversitemiz (www.istanbul.edu.tr ve www.personel.istanbul.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Ancak kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle