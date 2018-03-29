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    İstanbul trafiğini birbirine katan 'uyanık'lar!

    İHA
    29.03.2018 - 10:18 | Son Güncelleme:

    TEM otoyolu Esenyurt mevkisinde trafik yoğunluğundan kaçmaya çalışan uyanık sürücülerin bazıları tersten, bazıları da geri geri gelerek yan yoldan gişelere girmeye çalıştı. TIR ve kamyonlar da dahil birçok aracın kuralları hiçe saydığı o anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi.

    TEM otoyolu Esenyurt mevkisi Akbatı gişelerinin bulunduğu yerde trafikten kaçmak isteyen uyanık sürücüler, tehlikeli bir yola başvurdu. Trafik tıkandığı için otoyolda tersten ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren TIR, kamyon ve otomobil sürücüleri uyarı kornaları çalan diğer sürücülere aldırış etmeden tersten ilerlemeye başladı. Trafik akışını tehlikeye sokan sürücülerin bir hayli fazla olması görenleri şaşkına çevirdi. TIR sürücülerinin dahi geriye doğru gelmeye çalışması trafikte tehlikeli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Gişelere yan yoldan girmek için kural tanımayan sürücüler başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Etiketler: istanbul , gündem
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