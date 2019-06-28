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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.06.2019 - 07:37, Son Güncelleme:

İstanbul trafiğinde son durum nasıl?

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İstanbul trafiğinde son durum nasıl?

27 Haziran'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde başlatılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 4 şerit ulaşıma kapatıldı. 2 şeritten sağlanan ulaşım, özellikle işe geliş ve gidiş saatlerinde trafikte aksamalara sebep oluyor. İşte, 28 Haziran Cuma günü sabah saatleri itibariyle İstanbul FSM köprü trafiğindeki son durum...

Haftanın son iş günün başlamasıyla birlikte, İstanbul trafiğinde son durum merak konusu oldu. Dün akşam saatlerinde özellikle FSM köprüsünde trafikte yoğunluk vardı. Sürücüler şimdi ise bu sabahki İstanbul trafik durumunu sorguluyor. İşte, FSM ve İstanbul trafik yoğunluğu haritası...

İstanbul trafiğinde son durum nasıl

İstanbul'da sabah 07:35 saati itibariyle FSM köprüsünde trafik yoğunluğu yaşanırken, İstanbul genelinde trafik yoğunluğunun yüzde 33 seviyelerinde olduğu gözlemleniyor.

FSM Köprüsünün yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu göze çarpıyor.

İstanbul'daki trafik yoğunluğunu anlık takip etmek için aşağıdaki görsele tıklayın.

İstanbul trafiğinde son durum nasıl

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