İstanbul trafiğinde son durum nasıl?
27 Haziran'da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nde başlatılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 4 şerit ulaşıma kapatıldı. 2 şeritten sağlanan ulaşım, özellikle işe geliş ve gidiş saatlerinde trafikte aksamalara sebep oluyor. İşte, 28 Haziran Cuma günü sabah saatleri itibariyle İstanbul FSM köprü trafiğindeki son durum...
Haftanın son iş günün başlamasıyla birlikte, İstanbul trafiğinde son durum merak konusu oldu. Dün akşam saatlerinde özellikle FSM köprüsünde trafikte yoğunluk vardı. Sürücüler şimdi ise bu sabahki İstanbul trafik durumunu sorguluyor. İşte, FSM ve İstanbul trafik yoğunluğu haritası...
İstanbul'da sabah 07:35 saati itibariyle FSM köprüsünde trafik yoğunluğu yaşanırken, İstanbul genelinde trafik yoğunluğunun yüzde 33 seviyelerinde olduğu gözlemleniyor.
FSM Köprüsünün yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu göze çarpıyor.
İstanbul'daki trafik yoğunluğunu anlık takip etmek için aşağıdaki görsele tıklayın.
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