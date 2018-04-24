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    İstanbul trafiğinde hareketli dakikalar... Taksici yayaya bıçakla saldırdı

    Ersan SAN-İSTANBUL DHA
    24.04.2018 - 11:49 | Son Güncelleme:

    İstanbul Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya ile taksi sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Çıkan kavgada taksici tartıştığı yayayı kolundan bıçakladı.

    Olay Halasgargazi Caddesi, Şişli Camii trafik ışıklarında saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre taksi sürücüsü ile yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Polat arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksi sürücüsü, Polat'a bıçakla saldırdı. Polat, aldığı bıçak darbesiyle sağ kolundan yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı Polat'ın koluna bez sararak ilk müdahaleyi yaptı. Olay sorası kolundan yaralanan Polat," Karşıdan karşıya geçiyordum. Trafik zaten yoğundu. Bana 'Ne yapıyorsun?' dedi. Ben de "karşıya geçiyorum" dedim. Sonra bana küfür etti. Ben de yanına giderek 'Neden küfür ediyorsun' dedim. Bana tekrar küfür edince ben de yumruk attım. Sonra bana bıçakla saldırarak kolumdan yaraladı" dedi.

    Yaralı Polat polis aracıyla Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren taksi sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

    Etiketler: Taksici , kavga , bıçaklı saldırı , gündem
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