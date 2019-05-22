İstanbul stratejisi
23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerinde, adayların yeni seçmen kazanmak kadar önemli diğer çalışması da ‘mevcut seçmeni korumak’ oluşturuyor. Bu konuya özel önem veren iktidar partisi, kendilerine oy vermiş seçmeni son iki ayda yaşananlar nedeniyle kaybetmemek için ayrı bir çalışma yapıyor.
İstanbul seçimleri için özel oluşturulan ekipteki parti kurmayları, şöyle konuştu: “Çalışmalarımızı sadece bize oy vermeyen seçmen üzerine kurmadık. 31 Mart’ta oy verenleri korumak da gündemimizde. Mevcut seçmenin korunması için İstanbul belediyesinden beklenen hizmetler, şikâyetler ve sorunlar tespit ediliyor. Bir taraftan ailelerle Binali Bey’i bir araya getirirken, diğer yandan kadın ve gençlik kolları 39 ilçede seferber olacak. Mevcut seçmeni sağlam tutmaya çalışırken, başka partiye oy verenleri dinleyeceğiz. Niye vermediklerini öğreneceğiz.”
ERDOĞAN DA UYARDI
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da İstanbul’da yaptığı toplantıda, 31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmen kadar sandığa giderek AK Parti’ye oy veren seçmenin korunmasının önemli olduğunu dile getirmişti. Erdoğan, “Ana hedefimiz 10 milyon 560 bin kesinleşmiş seçmenin tamamına ulaşmayı sağlamak. Bize oy veren insanları da dinleyeceğiz. Beklentilerini, varsa şikâyetlerini bize iletin. Partimize oy veren seçmeni tekrar sandığa götürmek çok önemli” demişti.
Toplantılarda, mahalle temsilcilerinin tecrübeli isimlerden belirlenmesi, gençlere, kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik yeni projelerin açıklanması, eksik ve yanlışların kabul edilerek özeleştiri yapılması, yeni öneriler geliştirilmesi gibi kararlar alındı.
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