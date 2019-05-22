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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN /ANKARA
22.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İstanbul stratejisi

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
İstanbul stratejisi

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerinde, adayların yeni seçmen kazanmak kadar önemli diğer çalışması da ‘mevcut seçmeni korumak’ oluşturuyor. Bu konuya özel önem veren iktidar partisi, kendilerine oy vermiş seçmeni son iki ayda yaşananlar nedeniyle kaybetmemek için ayrı bir çalışma yapıyor.

İstanbul seçimleri için özel oluşturulan ekipteki parti kurmayları, şöyle konuştu: “Çalışmalarımızı sadece bize oy vermeyen seçmen üzerine kurmadık. 31 Mart’ta oy verenleri korumak da gündemimizde. Mevcut seçmenin korunması için İstanbul belediyesinden beklenen hizmetler, şikâyetler ve sorunlar tespit ediliyor. Bir taraftan ailelerle Binali Bey’i bir araya getirirken, diğer yandan kadın ve gençlik kolları 39 ilçede seferber olacak. Mevcut seçmeni sağlam tutmaya çalışırken, başka partiye oy verenleri dinleyeceğiz. Niye vermediklerini öğreneceğiz.”

ERDOĞAN DA UYARDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da İstanbul’da yaptığı toplantıda, 31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmen kadar sandığa giderek AK Parti’ye oy veren seçmenin korunmasının önemli olduğunu dile getirmişti. Erdoğan, “Ana hedefimiz 10 milyon 560 bin kesinleşmiş seçmenin tamamına ulaşmayı sağlamak. Bize oy veren insanları da dinleyeceğiz. Beklentilerini, varsa şikâyetlerini bize iletin. Partimize oy veren seçmeni tekrar sandığa götürmek çok önemli” demişti.
Toplantılarda, mahalle temsilcilerinin tecrübeli isimlerden belirlenmesi, gençlere, kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik yeni projelerin açıklanması, eksik ve yanlışların kabul edilerek özeleştiri yapılması, yeni öneriler geliştirilmesi gibi kararlar alındı.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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