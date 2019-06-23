İstanbul seçimlerinde son durum! İşte, Gaziosmanpaşa'dan gelen son oy oranları
Yenilenen İstanbul seçimleri için oy oranları, sandıkların kapanmasının ardından vatandaşların gündemindeki konu olmaya başladı. İstanbul geneli ve Gaziosmanpaşa’da oy oranları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İstanbul seçimleri için Gaziosmanpaşa oy oranları nasıl şekillendi? İşte, İstanbul geneli ve tüm ilçeler hakkında detaylı bilgiler
İstanbul seçimleri için oy sayma işleminin başlaması üzerine Gaziosmanpaşa oy oranları merak konusu oldu. İstanbul seçim sonuçları içerisinde Gaziosmanpaşa oy oranları bölgede yaşayan vatandaşların gündeminde yer aldı. Peki, İstanbul Gaziosmanpaşa’da seçim sonuçlarına göre oy oranları nasıl şekillendi? İşte, seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler
İstanbul seçim sonuçları kapsamında sandıkların açılmasıyla birlikte Gaziosmanpaşa’daki oy oranları da belli oldu. saat 19.45 itibariyle %98 oranına açılan sandıklara göre Gaziosmanpaşa’da oy oranları şu şekilde şekillendi;
AK Parti İstanbul BB Adayı Binali Yıldırım: %52.88
CHP İstanbul BB Adayı Ekrem İmamoğlu: %46.26
Saadet Partisi İstanbul BB Adayı Necdet Gökçınar: %0.62
Vatan Parti İstanbul BB Adayı Mustafa İlker: %0.16
Diğer adaylar: %0.08
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