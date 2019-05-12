İstanbul seçimleri neden yenileniyor? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun 4 ana başlıkta açıkladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul seçimleri neden yenileniyor? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun 4 ana başlıkta açıkladı
GeriGündem İstanbul seçimleri neden yenileniyor? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun 4 ana başlıkta açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
12.05.2019 - 00:06, Son Güncelleme:

İstanbul seçimleri neden yenileniyor? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun 4 ana başlıkta açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul seçimleri neden yenileniyor? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun 4 ana başlıkta açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) iptal ederek yenilenmesine karar verdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Milli iradeyi gasbetmeye girişenler suçüstü yakalandı." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Suçluluk psikolojisinden sesleri yüksek çıksa da gerçek şu: İBB Başkanlığı seçimleri, kurdukları tezgahla seçmenin iradesine göz dikenlerin demokrasimize sürmeye çalıştıkları lekeyi temizlemek için yenileniyor."

Altun, iptal kararına ilişkin hazırlanan videoyu da paylaştı.

İstanbul'un 23 Haziran'da yeniden sandık başına gideceği hatırlatılan görüntülerde şu bilgiler yer alıyor:

"Seçmenler 31 Mart'ta 4 ayrı oy kullanmıştı. Büyükşehir belediye başkanlığı. İlçe belediye başkanlığı. İlçe meclisi ve muhtarlık için. Peki YSK neden sadece büyükşehir belediye başkanlığını iptal etti?

1. YSK seçim kanunu gereği sadece itirazları değerlendirmeye alır. Zaten AK Parti de sadece İBB seçimine itiraz etmişti.

2. YSK itiraza konu olan oy sayısının seçim sonucuna etki edip etmemesine göre karar verir. Seçim iptalini gerektiren boyuttaki usulsüzlükler, sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapıldı. Sandıktaki oyu, tutanakları ve YSK sistemine eksik veya yanlış girerek seçmenin iradesine göz dikenlerin tek hedefi vardı, İBB."

DİKKAT ÇEKEN 4 ANA BAŞLIK

AK Parti'nin itirazlarının 4 ana başlıktan oluştuğuna işaret edilen görüntülerde şu ifadeler kullanılıyor:

- Sandıktan çıkan oyların çentik usulüyle işlendiği sayım döküm cetvellerinde yapılan usulsüzlükler.

- Kısıtlı seçmenlerin oy kullanması.

- Oy kullanan seçmen ile pusula arasındaki fark.

- Seçim kanunundaki açık hükme rağmen 19 bin 742 kişi kamu görevlisi olmadığı halde sandık kurulu başkanı ve görevlisi yapıldı.

İtirazlar sonucu yapılan değerlendirmede, sandık kurulu başkanları ile diğer usulsüzlüklerin kesiştiği 123 sandık tespit edildi. Bunlardan 22'sinde sayım döküm cetvelinin kayıp olduğu için YSK sistemine 'boş' girildiği 101 sayım döküm cetvelinin imzasız ve mühürsüz olduğu ve bazı sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı biçimde kamu görevlisi olmadığı sonucuna varıldı. Birçok usulsüzlüğün olduğu bu 123 sandıkta kullanılan toplam oy yaklaşık 42 bin. AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı ise yapılan itiraz ve düzeltmelerden sonra sadece 13 bin 729. YSK usulsüzlük yapıldığı tespit edilen sandıklardaki oyun adaylar arasındaki farktan 3 kat fazla olduğunu tespit etti ve büyükşehir belediyesi seçimini iptal etti."

AK Parti'nin Büyükçekmece ve MHP'nin Maltepe seçimlerinin iptaline yönelik itirazlarının ise reddedildiğinin anımsatıldığı videoda, ayrıca şu bilgiler sıralanıyor:

"Çünkü YSK yapılan usulsüzlüklere rağmen itiraza konu oy sayısının o ilçelerde seçim sonucunu değiştiremeyeceğine hükmetti. İstanbul'da tüm oylar sayılsaydı usulsüzlüğün ne denli büyük olduğu görülecekti. Sadece bir örnek; Gaziosmanpaşa 2122 no'lu sandıkta AK Parti adayı Binali Yıldırım'a 160 oy çıkarken, bu rakam YSK sistemine 'sıfır' olarak işlendi. Yıldırım'ın 60 oyunun CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na 100 oyunun ise Vatan Partisi adayı Mustafa İlken Yücel'e yazıldığı belirlendi. Yüzlerce sandıkta bu şekilde yapılan usulsüzlükler itirazlar üzerine düzeltildi ancak İstanbul'daki sandıkların tamamı yeniden sayılmadığı için kaç sandıkta aynı organize oy çalma işleminin yapıldığı bilinmiyor."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Ev basıp 3 kıza dehşeti yaşatmıştı! İfadesi ortaya çıktı

İstanbul'da vatandaşların zor anları! Bir anda bastırdı

Bakan Selçuk törene bastonla geldi