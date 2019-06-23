İstanbul seçim sonuçları için son durum: Zeytinburnu seçim sonuçları ve oy oranları
Yenilenen İstanbul seçimleri için oy oranları, sandıkların kapanmasının ardından vatandaşların gündemindeki konu olmaya başladı. İstanbul geneli ve Zeytinburnu’nda oy oranları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İstanbul seçimleri için Zeytinburnu oy oranları nasıl şekillendi? İşte, İstanbul geneli ve tüm ilçeler hakkında detaylı bilgiler
İstanbul seçimleri için oy sayma işleminin başlaması üzerine Zeytinburnu oy oranları merak konusu oldu. İstanbul seçim sonuçları içerisinde Zeytinburnu oy oranları bölgede yaşayan vatandaşların gündeminde yer aldı. Peki, İstanbul Zeytinburnu’nda seçim sonuçlarına göre oy oranları nasıl şekillendi? İşte, seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler
İstanbul seçim sonuçları kapsamında sandıkların açılmasıyla birlikte Zeytinburnu’ndaki oy oranları da belli oldu. Saat 20.53 itibariyle %99 oranında açılan sandıklara göre Zeytinburnu'nda oy oranları şu şekilde;
AK Parti İstanbul BB Adayı Binali Yıldırım: %47
CHP İstanbul BB Adayı Ekrem İmamoğlu: %52
Saadet Partisi İstanbul BB Adayı Necdet Gökçınar: %0,5
Vatan Parti İstanbul BB Adayı Mustafa İlker: %0,1
Yorumları Göster
Yorumları Gizle