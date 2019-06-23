İstanbul seçim sonuçları için son durum: Ümraniye seçim sonuçları ve oy oranları
Yenilenen İstanbul seçimleri için oy oranları, sandıkların kapanmasının ardından vatandaşların gündemindeki konu olmaya başladı. İstanbul geneli ve Ümraniye’de oy oranları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İstanbul seçimleri için Ümraniye oy oranları nasıl şekillendi? İşte, İstanbul geneli ve tüm ilçeler hakkında detaylı bilgiler
İstanbul seçimleri için oy sayma işleminin başlaması üzerine Ümraniye oy oranları merak konusu oldu. İstanbul seçim sonuçları içerisinde Ümraniye oy oranları bölgede yaşayan vatandaşların gündeminde yer aldı. Peki, İstanbul Ümraniye’de seçim sonuçlarına göre oy oranları nasıl şekillendi? İşte, seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler
İstanbul seçim sonuçları kapsamında sandıkların açılmasıyla birlikte Ümraniye’deki oy oranları da belli oldu. Saat 20.45 itibariyle %99 oranında açılan sandıklara göre Ümraniye oy oranları şu şekilde;
AK Parti İstanbul BB Adayı Binali Yıldırım: %51,6
CHP İstanbul BB Adayı Ekrem İmamoğlu: %47,5
Saadet Partisi İstanbul BB Adayı Necdet Gökçınar: %0,6
Vatan Parti İstanbul BB Adayı Mustafa İlker: %0,1
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