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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.06.2019 - 20:38, Son Güncelleme:

İstanbul seçim sonuçları için son durum: Şile seçim sonuçları ve oy oranları

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İstanbul seçim sonuçları için son durum: Şile seçim sonuçları ve oy oranları

Yenilenen İstanbul seçimleri için oy oranları, sandıkların kapanmasının ardından vatandaşların gündemindeki konu olmaya başladı. İstanbul geneli ve Şile’de oy oranları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İstanbul seçimleri için Şile oy oranları nasıl şekillendi? İşte, İstanbul geneli ve tüm ilçeler hakkında detaylı bilgiler

İstanbul seçimleri için oy sayma işleminin başlaması üzerine Şile oy oranları merak konusu oldu. İstanbul seçim sonuçları içerisinde Şile oy oranları bölgede yaşayan vatandaşların gündeminde yer aldı. Peki, İstanbul Şile’de seçim sonuçlarına göre oy oranları nasıl şekillendi? İşte, seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler

İstanbul seçim sonuçları kapsamında sandıkların açılmasıyla birlikte Şile’deki oy oranları da belli oldu. Saat 20.38 itibariyle %100 oranında açılan sandıklara göre Şile oy oranları şu şekilde;

AK Parti İstanbul BB Adayı Binali Yıldırım: %49,3

CHP İstanbul BB Adayı Ekrem İmamoğlu: %49,7

Saadet Partisi İstanbul BB Adayı Necdet Gökçınar: %0,5

Vatan Parti İstanbul BB Adayı Mustafa İlker: %0,2

Diğer adaylar: 0,1

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