İstanbul seçim sonuçları için son durum: Şile seçim sonuçları ve oy oranları
Yenilenen İstanbul seçimleri için oy oranları, sandıkların kapanmasının ardından vatandaşların gündemindeki konu olmaya başladı. İstanbul geneli ve Şile’de oy oranları hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İstanbul seçimleri için Şile oy oranları nasıl şekillendi? İşte, İstanbul geneli ve tüm ilçeler hakkında detaylı bilgiler
İstanbul seçimleri için oy sayma işleminin başlaması üzerine Şile oy oranları merak konusu oldu. İstanbul seçim sonuçları içerisinde Şile oy oranları bölgede yaşayan vatandaşların gündeminde yer aldı. Peki, İstanbul Şile’de seçim sonuçlarına göre oy oranları nasıl şekillendi? İşte, seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler
İstanbul seçim sonuçları kapsamında sandıkların açılmasıyla birlikte Şile’deki oy oranları da belli oldu. Saat 20.38 itibariyle %100 oranında açılan sandıklara göre Şile oy oranları şu şekilde;
AK Parti İstanbul BB Adayı Binali Yıldırım: %49,3
CHP İstanbul BB Adayı Ekrem İmamoğlu: %49,7
Saadet Partisi İstanbul BB Adayı Necdet Gökçınar: %0,5
Vatan Parti İstanbul BB Adayı Mustafa İlker: %0,2
Diğer adaylar: 0,1
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