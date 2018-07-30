İstanbul polisi alarma geçti! Dünden beri her yerde aranıyor
İstanbul'un Fatih ilçesinde dün kaybolan Kalad B. adlı 6 yaşındaki çocuk, polisi alarma geçirdi.
Kaybolduğu sırada üzerinde beyaz tişört, mavi kot pantolon ve siyah ayakkabı bulunduğu belirtilen küçük çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
29.07.2018 tarihinde İstanbul ili Fatih ilçemizden kayıptır. Görenlerin 155 polis hattına veya en yakın Polis Birimine bilgi vermeleri. @TC_istanbul @istanbulbld @FatihBelediye @EmniyetGM pic.twitter.com/YodsjLCrbZ— Kayıp Alarmı (@kayipalarmi) 30 Temmuz 2018
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