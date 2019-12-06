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Ali ALBAY - İstanbul DHA
06.12.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına yönelik yaptığı soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin örgüt elebaşının çağrısı ile diğer bankalardan kredi çekerek Asya Katılım Bankasına para yatırdığı ve Bylock kullandığı da belirtildi.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Gaziantep, Manisa, Mersin ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar sürüyor.

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