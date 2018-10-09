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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.10.2018 - 13:24, Son Güncelleme:

İstanbul İzmir otoyolu ne zaman açılacak?

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İstanbul İzmir otoyolu ne zaman açılacak?

İstanbul İzmir otoyolu için sona yaklaşıldı. Kamu ile özel sektörün ortaklığıyla gerçekleştirilen da İstanbul İzmir otoyolunun yüzde 95'i tamamlanırken, bu aşamada 3 tünel açıldı, 21 viyadük tamamlandı. Peki, İstanbul İzmir otoyolu ne zaman açılır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İstanbul İzmir otoyolu açılışı için geri sayım başladı. İstanbul ile İzmir arası karayolu ulaşımını 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun yüzde 95'i tamamlandı.

AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğü ile Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bursa Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu yap-işlet-devret projesi kapsamındaki çalışmaların büyük kısmı bitti.

İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil 384 kilometresi otoyol, 42 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 426 kilometre uzunluğundaki projenin tamamında 98 kilometre otoyol, 16 kilometre de bağlantı yolu işletmeye açıldı.

Altınova-Gemlik arasındaki 40, Gebze-Altınova bölümünde (Osmangazi Köprüsü dahil) 12,6, Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasındaki 20, Gemlik-Bursa kısmında 25 kilometrelik otoyol kesimi tamamlanarak hizmete alınırken, diğer bölümlerde çalışmalar sürüyor.

Gebze-Bursa ile Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasındaki 98 kilometrelik otoyolla 16 kilometrelik bağlantı yolunun tamamlanarak işletmeye açıldığı, 115 kilometrelik kesimde de BSK (Binder) çalışmalarının sona erdirildiği projenin tamamında yüzde 95 fiziksel gerçekleşme sağlandı.

Projede toplam 7 bin 143 personel görev yapıyor ve bin 690 iş makinesi çalışıyor.

3 TÜNEL AÇILDI

Türkiye'deki otoyollar üzerinde "en uzun tünel" unvanına sahip Bursa-Yalova arasındaki 3 bin 590 metrelik 3 şeritli 2 tüplü Orhangazi Tüneli, 21 Nisan 2016'da trafiğe açıldı.

Kemalpaşa ayrımı-İzmir arasındaki otoyol kesimi içinde yer alan 3 bin 210 metrelik çift tüplü Belkahve Tüneli geçen yıl 8 Mart'ta, Gemlik-Bursa otoyolunda bulunan 2 bin 500 metrelik çift tüplü Selçukgazi Tüneli de geçen sene 12 Mart'ta tamamlanarak hizmete alındı.

Projenin en büyük ayağını oluşturan, 252 metre kule yüksekliği, 35,93 metre tabliye genişliğine sahip, bin 550 metre orta açıklığı ve toplam 2 bin 682 metre boyuyla dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4'üncü sırada yer alan Osmangazi Köprüsü de 2016'da trafiğe açılarak sürücülere İzmit Körfezi'ni geçmek için 1,5 saat harcamak yerine 6 dakikada karşıya geçme imkanı sunuyor.

36 VİYADÜKTEN 21'İ TAMAMLANDI

Gebze-Bursa kesiminde 12, Bursa-Balıkesir-Kırkağaç-Manisa bölümünde 22, Kemalpaşa ayrımı-İzmir tarafında 2 olmak üzere 36 viyadükten Gebze-Bursa arasında 12, Susurluk-Balıkesir-Kırkağaç bölümünde 7, Kemalpaşa ayrımı-İzmir kesiminde 2 olmak üzere 21'i tamamlandı, Bursa-Manisa arasındaki 15 viyadükte çalışmalar sürüyor.

Projenin önemli bölümlerinden olan 253 metre uzunluğundaki Kuzey Yaklaşım Viyadüğü ile bin 380 metre uzunluğundaki Güney Yaklaşım Viyadüğü 1 Temmuz 2016'da hizmete girdi.

2 bin 238 metre ile Türkiye’deki otoyollar üzerinde yer alan en uzun viyadük olan Bornova Viyadüğü 8 Mart 2017'de açıldı.

YILDA 650 MİLYON DOLAR TASARRUF

36 viyadük, 3 tünel, 20 gişe alanı, 25 kavşak, 6 otoyol bakım ve işletme merkezi, 3 tünel bakım ve işletme merkezinin olacağı otoyol hizmete girdiğinde, mevcut devlet yoluna göre mesafeyi 95 kilometre kısaltarak ortalama 8-10 saatlik ulaşım süresini 3-3,5 saate indirmesi, böylece yılda 650 milyon dolar tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Gebze-Altınova arasındaki seyahatlerde Osmangazi Köprüsü'nün kullanılması yakıt, amortisman, harcanan zaman ve çevresel etkiler dikkate alınarak yapılan analizlerde en ekonomik seçenek olduğu görülüyor.

Osmangazi Köprüsü'nün hizmete girmesiyle, Gebze-İzmit, Altınova-Yalova-Bursa aksının trafik yükü de önemli ölçüde rahatladı.

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