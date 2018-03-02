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    İstanbul için önemli uyarı YARINA DİKKAT!

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 16:08 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji, yarın İstanbul ve çevresi için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yaptı.

    İSTANBUL ve çevresinde yarın şiddetli fırtına bekleniyor.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgede yarın güney ve güneybatı yönlerinden lodos şeklinde kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına yaşanması tahmin ediliyor.

    Saatte hızı 50-70 ile 80 kilometreye kadar çıkması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

     

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    Etiketler: SON DAKİKA , haber , haberler , meteoroloji , yağmur , soğuk , kış , istanbul'da hava durumu
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