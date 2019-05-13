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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Analiz Haber: Nuray BABACAN - ANKARA
13.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstanbul için kritik beş il

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
İstanbul için kritik beş il

Yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, siyasi partiler bu kez şehrin tüm mahallelerine nüfuz etmek için bir önceki seçimden farklı taktikler geliştirmeye başladı.

Partiler, tüm enerjilerini 23 Haziran seçimi için İstanbul’a kanalize ediyor. Bu çalışmaların sandığa gitmeyenler ve geçersiz oy kullananlar üzerinden yapılacağı herkes tarafından dile getirilirken, bu kez İstanbul’daki hemşeri grupları ayrıca önem kazandı. 31 Mart seçimlerinde yoğun program nedeniyle es geçilen gruplar, bu kez tek tek ele alınıyor. Yapılan analizlere göre, İstanbul’da yaşayan ve kendini İstanbullu olarak tanımlayan seçmen sayısı 1 milyon 709 bin olarak belirlendi.

MİLYONLARCA SEÇMEN

İstanbulluların ardından ilk 10’a giren hemşeri grupları 4 milyon 942 bin seçmen anlamına geliyor. Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, Malatya, Erzurum, Sinop ve Tokat listede ilk 10’da yer alıyor. Ancak, bu seçmen grupları içerisinde sadece Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon ile 11. sırada yer alan Rize’den oluşan Karadeniz Bölgesi’ndeki beş ilin seçmen toplamı 1 milyon 559 bini buluyor. Başta iktidar olmak üzere siyasi partiler, bu grupların yoğunlaştığı bölgeler ve seçim refleksleri konusunda çalışmaları yoğunlaştırdı. Partilerin il yönetimleri, bu grupların tercih ve önceliklerini bildiği için, o illerin milletvekillerini bu bölgelerde görevlendiriyor. Partiler, bu kez mahalle mahalle harita çıkartarak, söylemlerini ona göre belirleme yoluna gittiler.

MAHALLE TURLARI

AK Parti 31 Mart seçimlerinde İstanbul’daki hatalardan yola çıkarak analiz yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Gerekirse mahalle mahalle gezerim” dediği bu seçimlerde İstanbul milletvekillerinin aktardığı eksiklik ve yanlışlıklar belirlendi. Seçmenin sandığa en çok ve en az gittiği ilçeler belirlenerek demografik haritası çıkartıldı. Seçmeni ikna etmek için kimlerden yardım alınması gerektiği belirlendi. Partide bir önceki seçimde yapılan yanlışlar “Mahalle temsilci ve üyelerin yüzde 70’inin değiştirilmiş olması, yenilerin seçim deneyiminin bulunmaması, çalışma programının hemşeri gruplarına göre belirlenmemiş olması, il dışındaki milletvekillerine son haftaya kadar görev yazılmaması, il başkanlığı ile İstanbul büyükşehir adayı Binali Yıldırım’ın ekibinin uyumsuzluğu” olarak belirlendi.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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