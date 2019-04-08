İstanbul için gözler YSK’da
Yerel seçim itirazlarında son aşamaya gelindi. Önce ilçe, ikinci aşamada il seçim kurullarına itirazlar yapıldı.
Son aşamada bu kararlar Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK), taşındı. YSK, Türkiye çapında gelen itirazlar için dün de 11.00’de toplandı. AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nın 25 ilçede büyükşehir belediye başkan adaylığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılması başvurusunu ve itirazlarını görüşen YSK, 13 ilçedeki seçimlere ilişkin 26 ayrı itirazı reddetti. 12 ilçe için yapılan başvurular da YSK tarafından karara bağlanacak.
YSK, AK Parti’nin İstanbul’da 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebini bugün görüşecek. YSK, bu talebi en geç 13 Nisan’a kadar karara bağlayacak.
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