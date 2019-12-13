İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon! 1 ton 745 kilogram 'kratom' ele geçirildi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Türkiye'deki havalimanlarından bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu yakalamasına imza attı.



Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'nde bulunan eşyalar risk analizinden geçirildi. Bakanlığın bilgi sistemleri üzerinden yapılan çalışmalarda Endonezya'dan getirilerek, ABD'ye gönderilecek bir kargo riskli olarak değerlendirildi.

KRATOM... YENİ NESİL UYUŞTURUCU



Söz konusu kargo, muhafaza memurlarınca inceleme altına alındı. Şüpheli gönderi, uyuşturucu tespiti konusunda uzman dedektör köpekler ile kontrol edildi.



Köpeklerin tepki vermesi üzerine gönderiden numune alınarak, narkotik madde test kitinde analiz yapıldı. Analiz sonucu eşyanın bitki temelli yeni nesil uyuşturuculardan 'kratom' olduğu belirlendi.



Ele geçirilen 1 ton 745 kilogram ağırlığındaki uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 70 milyon lira olduğu öğrenildi. Yakalanan uyuşturucuya el konulurken konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirilen uyuşturucu maddenin yeni nesil uyuşturuculardan olan kratom maddesi olduğu, bu uyuşturucunun dünyada bugüne kadar sayılı kolluk teşkilatı tarafından yakalandığı, Türkiye'de ise ilk defa Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince ele geçirildiği kaydedildi.