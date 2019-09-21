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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
21.09.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı’nda 13 kilogram kokain ele geçirildi

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İstanbul Havalimanı’nda 13 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza NarkoKim ekiplerince, İstanbul Havalimanı’nda, Sao Paulo’dan farklı günlerde gelen iki yolcuya ait valizlerde toplam 13 kilogram 29 gram kokain ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sistemi üzerinden havayoluyla seyahat eden yolculara ilişkin risk analizi çalışması yapıldı. Çalışma sonucunda Sao Paulo’dan İstanbul’a, farklı günlerde gelecek olan uçaklarda seyahat eden Şili ve Hollanda uyruklu iki kişi şüpheli olarak değerlendirilip, takibe alındı.

NarkoKim ekiplerince havalimanına gelen ilk uçağın kapısında yapılan pasaport kontrolünde, Şili uyruklu şüpheli tespit edilerek, valizleri arandı. Narkotik dedektör köpeğinin aşırı tepki verdiği valiz x-ray taramasından geçirildi ve şüpheli yoğunluk tespit edildi. Valizinde yapılan aramada, 10 paket içinde toplam 10 kilogram 530 gram ağırlığında, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 160 bin liralık kokain ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı’nda 13 kilogram kokain ele geçirildi

İkinci uçakta bulunan Hollanda uyruklu yolcuya ait valizin taban kısmına özel olarak yapılmış gizli bölmede ise 2 pakette toplam 2 kilogram 760 gram ağırlığında, piyasa değeri yaklaşık 830 bin lira kokain ele geçirildi. İki olayda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 13 kilogram 29 gram kokaine el konulurken, olaylara ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

 

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