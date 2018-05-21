Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul-Erzurum uçağına yıldırım çarptı

    İstanbul-Erzurum uçağına yıldırım çarptı

    Hürriyet Haber
    21.05.2018 - 07:52 | Son Güncelleme:

    İstanbul-Erzurum seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait uçak, yıldırım temas etmesi nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

    Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Numan Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Erzurum Havalimanı'na hareket eden uçağın, havada yıldırım teması olduğu gerekçesiyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş için izin istediğini söyledi.

    Gerekli tedbirlerin alınmasının adından uçağın Trabzon Havalimanı'na iniş gerçekleştirdiğini ifade eden Hatipoğlu, "Yaklaşık yarım saat havalimanında gerekli kontrolleri yapılan uçakta herhangi bir teknik arıza ya da sorun oluşmadığı tespit edildi. İncelemenin ardından uçak Erzurum Havalimanı'na hareket etti ve inişi de gerçekleşti." dedi.

    Hatipoğlu, yolculardan ikisinin uçuşa devam etmek istemediklerini belirterek, uçaktan indiklerini de sözlerine ekledi.

     

    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri