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    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal davasında erlere ceza istenmedi

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    14.05.2018 - 13:36 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe  girişimi esnasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal girişimi ve Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili görülen davada duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 67 sanıklı davada, 21 sanığın ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıklara ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi istendi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğünü işgal davasında erlere ceza istenmediİstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Bakırköy Adalet Sarayı’nda bulunan konferans salonunda görülen duruşmaya 16 tutuklu sanık, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Cem Üstündağ, 66. Mekanize Tugay Komutanlığı’nda Asteğmen olarak görev yapan ve o gün Vatan Emniyet’i işgal için zırhlı araçlarla gönderilen askerlerden Engin Okumuş’un yanı sıra Astsubay öğrencileri Süleyman Yalçınkaya, Selim Ses, Furkan Çam, Ahmet Gök ve Talip Akgün ceza vermeye yer olmadığına yönelik karar verilmesini talep etti. Öte yandan olay tarihinde vatani görevlerini yapmaktayken terör saldırısı olacağı bahanesiyle Vatan Emniyet’e götürülen 40 rütbesiz asker sanığın da yine aynı şekilde cezalandırılmamasını istedi.

    21 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

    Aralarında Eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı, Yarbaylar Osman Akkaya ve Fatih Sönmez’in de olduğu diğer 21 sanık hakkında ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken ‘terör örgütüne üye olma, örgüt yöneticiliği, kasten öldürme, hakaret, öldürmeye teşebbüs’ gibi suçlardan da cezalandırılmaları istendi. 18 sanığın tutuklu olduğu davada cezalandırılmaları istenen tutuksuz sanıklar uzman çavuş Veysi Özalp, başçavuş Bülent Kaplan ve uzman çavuş Caner Karaca’nın tutuklanmaları talep edildi.

    CEZALANDIRILMALARI İSTENEN SANIKLAR

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mithat Aynacı, Yarbay Osman Akkaya, Yarbay Fatih Sönmez, bölük komutan vekili Bora Serhat Seçkin, Edirne Emniyet Müdürlüğü’nde 4. Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Uğuz, Özgür Akkaya, yüzbaşı Serdar Değirmendere, Uzman Çavuş Ömer Kalın, Astsubay Çavuş Maksut Keleşoğlu, Uzman Çavuş İdris Yeter, Üsteğmen Burak Uluçınar, Uzman Çavuş Caner Karaca, Uzman Çavuş Mehmet Umur, Yüzbaşı İsmail Sezer, Astsubay Mücahit Bozkurt, Başçavuş Bülent Kaplan, Uzman Çavuş Veysi Özalp, Uzman Çavuş İhsan Özyurt, Uzman Çavuş Ömer Akyel, Uzman Çavuş Yasin Yılmaz ve Uzman Çavuş Ferdi Ayan.

    Etiketler: 15 Temmuz , FETÖ , gündem
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