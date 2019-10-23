İstanbul elektrik kesintileri - 23 Ekim elektrik kesinti listesi

23 Ekim 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı | Avrupa Yakası

- AKŞEMSEDDİN Mh., İNÖNÜ Cd., AŞIK MAHSUNİ ŞERİF Cd., YUNUS EMRE Mh., OKURLAR Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29160-20030 22356 27855)

- HACI KADIN Mh., HIZIR KÜLHANI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29197-2063 TM)

- CİBALİ Mh., ABDÜLEZELPAŞA Cd., CEMALETTİN EFENDİ Sk., FUKARABABASI Sk., HİSARALTI Cd., SEFERİKOZ Sk., TÜRBE Sk., ÜSKÜPLÜ Cd., ÜSKÜPLÜ ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29186-2121 TM)

- CİBALİ Mh., ASTAR Sk., HASAN BABA Sk., HASAN BABA ÇIKMAZI Sk., HAYDAR BOSTANI Sk., HAYDAR Cd., HAYDAR HAMAMI 1. ÇIKMAZI Sk., HAYDAR HAMAMI 2. ÇIKMAZI Sk., HAYDAR HAMAMI Sk., HAYDAR İMARETİ Sk., HAYDAR YOKUŞU Sk., KARADENİZ Cd., KIYAK Sk., KÜÇÜK MEKTEPLİ Sk., NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA Cd., VİŞNAP Sk., ZEYREK Mh., ŞEBNEM Sk., İHTİYATLI Sk., İHTİYAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29187-2188 TM)

- AYVANSARAY Mh., AĞAÇLI ÇEŞME Sk., BEKAR ODALARI Sk., DEMİRCİ HASAN Sk., DEMİRCİ KUYUSU Sk., EBE Sk., ESNAF LONCASI Sk., EĞRİKAPI MASLAĞI Sk., EĞRİKAPI FIRINI Sk., EĞRİKAPI Cd., KALE ÇIKMAZI Sk., KUNDAKÇI Sk., KÜLHAN Sk., MOLLA ŞAKİR Sk., MUSTAFAPAŞA BOSTANI ÇIKMAZI Sk., MUSTAFAPAŞA BOSTANI Sk., PAZARCIK Sk., SEBİL Sk., SİNANAĞA ÇEŞMESİ Sk., YATAĞAN HAMAMI Sk., YATAĞAN Sk., ŞEHİT MÜMTAZ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29196-2029 TM)

- YAHYA KEMAL Mh., KÖŞE Sk., AHSEN Sk., KARABAĞ Sk., BALKAN Sk., ÇEKME Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29293-9505 T.M. İLGİLİ DEPARI,9317 T.M. İLGİLİ DEPARI)

- HÜRRİYET Mh., AKTAŞ Sk., AHMET YESEVİ Cd., HÜRRİYET Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29329-31110)

- HÜRRİYET Mh., ALTIN Sk., HÜRRİYET Cd., SEDEF Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29327-31261)

- CEBECİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29356-28297)

- İSMETPAŞA Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29358-29401)

- MURATPAŞA Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29382-8705)

- YEŞİLKÖY Mh., ARSLAN Sk., ÇINARLI Sk., ÇİÇEK Sk., DEMİRYOLU Cd., GAZİ EVRENOS Cd., İRFANİYE Sk., KARANFİL BAHÇESİ Sk., LEYLAK ÇİÇEĞİ Sk., PEMBE MENEKŞE Sk., SERBESTİ Cd., YASEMİN Sk., YEŞİLKÖY İSTANBUL Cd., ZAMBAK Sk., YEŞİLYURT Mh., DEMET Sk., FENER Cd., ORKİDE Cd., SAHİL YOLU Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29317-1751 )

- YILDIZTABYA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 14:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29359-28268)

- YILDIRIM Mh., MİLLET Cd., ULUDAĞ Sk., SÜMBÜL Sk., KIZILIRMAK Sk., KOCATEPE Cd., GÜR Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29379-8699)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., GAZİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29392-28181)

- KÜLTÜR Mh., ARNAVUTKÖY YOLU Sk., HOCA AHMET YESEVİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29407-3513)

- NİŞANCI Mh., FESHANE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29378-8696)

- ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., GÜLBAYIR Sk., GÜNDOĞDU Sk., KINALITEPE Sk., LALEBAHÇE Sk., METE Sk., SIRPSINDIĞI Sk., ALTAY Sk., GÜRPINAR Sk., MURATLI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29411-480)

- ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., AKPINAR Sk., ALTAY Sk., GÜLBAYIR Sk., GÜNDOĞDU Sk., SIRPSINDIĞI Sk., TURUNÇLU Sk., METE Sk., KINALITEPE Sk., LALEBAHÇE Sk., POYRAZLI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29412-536)

- GÜRSEL Mh., BAHÇELER Cd., AKGÜLLÜ Sk., ŞEVKETPAŞA Cd., AYŞİN Sk., BİNNAZ Sk., ALAYBEY Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29516-9113 T.M.)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., GAZİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29442-9756 T.M.)

- KAYABAŞI Mh., RIFAT ILGAZ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29455-12646)

- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29464-28366)

- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29415-4119-4659)

- KOCATAŞ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29416-4167)

- BALABAN Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., KANDİL Sk., KAKTÜS Sk., YÜZÜK Sk., YOL Sk., KIRSAL Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29452-25451)

- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29470-28194)

- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29471-28194)

- MİMAR SİNAN Mh., PROFESÖR MUAMMER AKSOY Cd., TÜTEN Sk., SAĞANAK Sk., NEHİR Sk., NOYAN Sk., ÜNVER Sk., NADİDE Sk., SÜLEYMAN GİRGİN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29433-25743)

- MİMAR SİNAN Mh., GÜNPINAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29434-25521)

- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29483-28397)

- MURAT ÇESME Mh., YUNUS EMRE 2 Cd., GÜZ Sk., BÜYÜKDAĞLAR Sk., YILDIRIM Sk., HÜNKARTEPE Cd., TÜRKAN Sk., ARPACI Cd., GÜZELCE Mh., UFUK 2 Cd., SÜLEYMANİYE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29547-24543 24249 24015 24020 24286 24225 24344 24204)

- CUMHURİYET Mh., DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU Cd., GÖKHAN Sk., HİLAL Sk., HORON Sk., KELTEPE Cd., EFE Sk., ZEYBEK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29432-25270)

- KAYABAŞI Mh., RIFAT ILGAZ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29449-12640)

- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29476-28196)

- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29486-28511)

- ATATÜRK Mh., ADNAN MENDERES Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:01-08:01 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29457-21020-21456-21457)

- ÇAKMAKLI Mh., HASAT Sk., KATİP Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29490-27053)

- ÇAKMAKLI Mh., HASAT Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29491-27499)

- ÇAKMAKLI Mh., HASAT Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29492-20828)

- ÇAKMAKLI Mh., HADIMKÖY YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29493-21226)

- ÇAKMAKLI Mh., HADIMKÖY YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29494-20507)

- GÜMÜŞPINAR Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29508-23083)

- YARIMBURGAZ Mh., 2416. Sk., HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL Cd., 2.ŞAFAK Sk., 3.ŞEN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29526-11145)

- HİCRET Mh., ATATÜRK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29561-29377-29664)

- ÇAKMAKLI Mh., HASAT Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29489-22846)

- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29478-28281)

- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29481-28167)

- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29482-28167)

- GÜRSEL Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29519-9113 T.M.)

- HALICIOĞLU Mh., FISTIKLI BAHÇE Sk., AHRETLİK Sk., BONCUK Sk., ÇIKSALIN Sk., KUDÜM Sk., TÜTÜNCÜ ABBAS Sk., SIVACI AHMET Sk., ŞAHİNLER Sk., ERENLER TEKKESİ Sk., TURŞUCU HÜSEYİN Sk., ABACI HALİM Sk., ERDEN Sk., ELVANDİREK Sk., MALTIZ Sk., CELALZADE Sk., HALİL AĞA Sk., EMİN Sk., KANDEMİR ÇIKMAZI Sk., FİDAN Sk., PİRİPAŞA Mh., GÖKTUĞ Sk., ÇOPUR Sk., MANOLYA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29522-3876)

- IŞIKLAR Mh., IŞIKLAR İSTANBUL Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29523-9273 T.M.)

- KAPTANPAŞA Mh., PORSUK AĞACI Sk., SERDENGEÇTİ Sk., BALKAN Sk., DERE BOSTANI Sk., SELGEÇTİ Sk., ALTI ÇINAR Sk., BİRLİK Sk., KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU Cd., KÜÇÜK ALTAYBAŞI Sk., NAKKAŞ PENAHİ Sk., SEHER Sk., SİNAN PAŞA YUMAK Sk., SÜMER Sk., ŞELALE Sk., TÜRBE Sk., UZUNCA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29537-3188)

- ATATÜRK Mh., AYDINLI Sk., BALTACI Sk., TEVHİD Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:20 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29542-28782-29024-28433)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., HİLAL Sk., SALKIM Sk., DOLUNAY Sk., 10.GÜL Sk., ÇAMLIK Cd., TÜRKMEN Sk., 1.SEDEF Sk., 1.KÖKNAR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29513-9682 T.M. )

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29515-9682 T.M. )

- HAMİDİYE Mh., CENDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29549-9374 T.M.)

- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29550-9374 T.M.)

- FETİHTEPE Mh., DEMİRKIRAN Sk., GENİŞ Sk., TEPE ÜSTÜ Sk., MÜVERRİH ALİ Cd., DEMİRKIRAN ARALIĞI Sk., KAPTANPAŞA Mh., ÇİFTÇİLER Sk., İTİMAT Sk., FATİH SULTAN MİNBERİ Cd., SEZER Sk., ÜST BARUTHANE Cd., KEÇECİ PİRİ Mh., GÜR Sk., UFUK Sk., CAVKAYTAR Sk., DUTLU Sk., BÜYÜKTAŞ Sk., HAN Sk., ÖMÜR Sk., GECELER Sk., YILDIRIMLAR Sk., GÜLER Sk., ÖZYURT Sk., TUNA Sk., UĞUR Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29530-3548)

- KAVAKLI Mh., SELANİK Cd., SELİMPAŞA Mh., 5001. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29531-24123 24465 24520 24347 24389 24155)

- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 50. YIL Cd., 10. YIL Cd., ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK Bul., MERCEDES Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29554-27114 22341 22342 22340 22344 22345 22345 22347 22343 27491 27497 27496 27497 27370)

- AŞIK VEYSEL Mh., TALATPAŞA Cd., VEDAT ALTUN Sk., RESNELİ NİYAZİ Sk., SÜLEYMAN DEMİREL Cd., BAĞLARÇEŞME Mh., DOĞAN ARASLI Bul., BAĞLARÇEŞME Cd., AHMET ARİF Cd., ÖRNEK Mh., DOĞAN ARASLI Bul., FİKRİ SÖNMEZ Cd., AHMET ARİF Cd., ERZURUM KONGRE Cd., PINAR Mh., ERZURUM KONGRE Cd., AHMET ARİF Cd., FİKRİ SÖNMEZ Cd., SİVAS KONGRE Cd., YAŞAR KEMAL Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29555-22211 20022 22212 20023 20024 20588 22566 20945 20932 20934 20935 20288 20936 20937 20938 20939 22287 20946 20944 20943 20942 20941 22228 27018 20286 20894 22231 20825 27231 20653)

- BOLLUCA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29560-28802)

23 Ekim 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı | Anadolu Yakası

10:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ANADOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: SEYİTNİZAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 57.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 59.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 61.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: 26.

09:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: KESTANE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: ÇINARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: BOĞAZKALE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: DOLAYBAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: TEMENNİ ÇIKMAZI 13:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: SOĞUKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: EDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: BİRCAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: SAMANYOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: AYDIN REİS 09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: ARMONİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: KÜÇÜKSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: DR.ÖMER BESİM PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: GEMİCİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: KURABİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: MELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: ISLAHAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: BARINAK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: NİŞANGAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: NİŞANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: ŞANSLI ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: SARIGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: AKİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BİRKANDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DİKİLİTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DR.ÖMER BESİM PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: SİVRİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BAYRAKTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DÜZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: MİNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: NİŞANGAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: NİŞANLI 09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: ÇINARLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: HEKİMBAŞI ÇİFTLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: İTAAT ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: İDİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: TABİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: HASENAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: NİŞANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DENİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: CEVHER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ANA KOKUSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: GÜNER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ÇİĞLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BİRKANDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BORA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: MELODİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DR.ÖMER BESİM PAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: İLGİLİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ALAKADAR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: FERDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BAYRAKTAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DÜZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: EDİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BOSTANİÇİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KORKUT ATA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ARKBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: GÜLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: AYVALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KAMİLAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: OĞUZELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KAYIKÇI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: SARAYBAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: METİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ALTINEKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: NİŞANGAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ÖRGÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: RÜZGARLIBAYIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: SAĞLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ŞEFAATLİ ÇIKMAZI

08:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: İNCİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: GÜRGEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: GÜZİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ZÜLAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: MUKADDES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: İHSAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: PAPELİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: YADİGAR 08:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: MENEKŞE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: PAPATYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: GÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: CUMHURİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: SULTAN REŞAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞİMAL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: HÜRMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: GÜZİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: HUZUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KOCAGÖZ KUYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: PLATİN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KÖSEPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: GÜLNİHAL ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: AVŞA ÇIKMAZI

10:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: BOZKIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: FENERLİREİS 09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: TEKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ÇAKMAK SİTESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: EMİNBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: IRMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ARMA ÇIKMAZI 10:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: BOZKIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: YEŞİLKIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: HACI MEHMETEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: MEHMET ŞENGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: FENERLİREİS

11:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: REFAHEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: REFAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ŞEHİT MÜCAHİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ARZU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇITAK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇIRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: CEMAL BEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FİGEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KARAÇAM

10:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ÇALIŞKAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: KATMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ÇİFTLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: GÖNÜLÇELEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: GÜL DEFNE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: HORASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: FETİH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: KİRAZ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: KORKUTAN ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: KÜLTÜR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: MARMARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: TALİP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: NAZIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: KOMŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ŞAİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ÇADIRKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ŞENPAZAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ŞİRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: SİMGE ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: HACI BAYRAM VELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: AHİ EVRAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: TURUNCU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: BAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: BARTIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: BERK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: EFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: CAZİBE

09:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVCIKORU - Sokak: AHSEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVCIKORU - Sokak: DERVİŞPAŞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVCIKORU - Sokak: KAFKAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVCIKORU - Sokak: AVCIKORU 09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: KARAKAMİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: GÜLŞEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: HATİPOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: MESCİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: ÖZTÜRKLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: DAVUTOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: GAZİ MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: ÇAMLIBEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: KAPTAN KEMAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: GÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: GÜLBEYAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: KURFALLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: NURFİDAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: YAVUZER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: MİÇO

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: MİLLİ EGEMENLİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: GONCAGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: ERGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: YENİ MAHALLE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: KUŞTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: MANSUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: ÇAYLAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: FÜSUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: LEYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: SİNEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: YILDIZTEPE 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: TÜRBE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: HARMAN1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: BURÇAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: TALHA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: HAMİTLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: YENİ PINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: ŞUAYİPLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: TEVHİD

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: NEŞELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: SOĞULLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: ŞUAYİPLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: LİMON ÇİÇEĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: ÇAMUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: EKEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: SEMERKANT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: MEZARLIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: ÇİVİAĞZI 10:10 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: HAMAMDERE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇAKIROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: HASIRCILAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: BALKAYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AHMETLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: SEYRANTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: ÇAKIROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: SUBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: SEBAT

10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ALİ KUŞÇU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: DÜZCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KÜRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KURAN KURSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SOYLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KAYNAŞLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: NARENCİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: TULUM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: FARABİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: GÜLTEPE

13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: EMSAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: DOĞANNUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: YAYLA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: VATAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: POLATHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: SEVDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: YAYLA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: CEVHER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: İZZET KABADAYI 10:00 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ZÜMRÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: UÇAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MÜŞTAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ERKUŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ELA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ÜSTÜNDAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: FENER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ESLEM 10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: D-100 KARAYOLU 10:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: KURNA YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: KATİP ÇELEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ÇAYIRLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ŞADİ 10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: SAHİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÜZİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BOSTANLI

10:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TARIK BUĞRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SEVGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ACUN 09:30 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: KOCA 10:30 - 14:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ACUN 13:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SOKULLU