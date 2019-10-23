İstanbul elektrik kesintileri - 23 Ekim elektrik kesinti listesi
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar mahallelerinde ve yaşadıkları bölgelerdeki elektrik kesintilerini internetten araştırıyor. 23 Ekim Çarşamba günü hem planlı olarak yapılan kesintiler mevcutken hem de arıza kaynaklı elektrik kesintileri bulunuyor. İşte İstanbul'un tüm bölgelerinde gerçekleşen elektrik kesintilerinin listesi ve elektriklerin geleceği saatler
23 Ekim 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı | Avrupa Yakası
- AKŞEMSEDDİN Mh., İNÖNÜ Cd., AŞIK MAHSUNİ ŞERİF Cd., YUNUS EMRE Mh., OKURLAR Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29160-20030 22356 27855)
- HACI KADIN Mh., HIZIR KÜLHANI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29197-2063 TM)
- CİBALİ Mh., ABDÜLEZELPAŞA Cd., CEMALETTİN EFENDİ Sk., FUKARABABASI Sk., HİSARALTI Cd., SEFERİKOZ Sk., TÜRBE Sk., ÜSKÜPLÜ Cd., ÜSKÜPLÜ ÇIKMAZI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29186-2121 TM)
- CİBALİ Mh., ASTAR Sk., HASAN BABA Sk., HASAN BABA ÇIKMAZI Sk., HAYDAR BOSTANI Sk., HAYDAR Cd., HAYDAR HAMAMI 1. ÇIKMAZI Sk., HAYDAR HAMAMI 2. ÇIKMAZI Sk., HAYDAR HAMAMI Sk., HAYDAR İMARETİ Sk., HAYDAR YOKUŞU Sk., KARADENİZ Cd., KIYAK Sk., KÜÇÜK MEKTEPLİ Sk., NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA Cd., VİŞNAP Sk., ZEYREK Mh., ŞEBNEM Sk., İHTİYATLI Sk., İHTİYAR Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29187-2188 TM)
- AYVANSARAY Mh., AĞAÇLI ÇEŞME Sk., BEKAR ODALARI Sk., DEMİRCİ HASAN Sk., DEMİRCİ KUYUSU Sk., EBE Sk., ESNAF LONCASI Sk., EĞRİKAPI MASLAĞI Sk., EĞRİKAPI FIRINI Sk., EĞRİKAPI Cd., KALE ÇIKMAZI Sk., KUNDAKÇI Sk., KÜLHAN Sk., MOLLA ŞAKİR Sk., MUSTAFAPAŞA BOSTANI ÇIKMAZI Sk., MUSTAFAPAŞA BOSTANI Sk., PAZARCIK Sk., SEBİL Sk., SİNANAĞA ÇEŞMESİ Sk., YATAĞAN HAMAMI Sk., YATAĞAN Sk., ŞEHİT MÜMTAZ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29196-2029 TM)
- YAHYA KEMAL Mh., KÖŞE Sk., AHSEN Sk., KARABAĞ Sk., BALKAN Sk., ÇEKME Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29293-9505 T.M. İLGİLİ DEPARI,9317 T.M. İLGİLİ DEPARI)
- HÜRRİYET Mh., AKTAŞ Sk., AHMET YESEVİ Cd., HÜRRİYET Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29329-31110)
- HÜRRİYET Mh., ALTIN Sk., HÜRRİYET Cd., SEDEF Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29327-31261)
- CEBECİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29356-28297)
- İSMETPAŞA Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29358-29401)
- MURATPAŞA Mh., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29382-8705)
- YEŞİLKÖY Mh., ARSLAN Sk., ÇINARLI Sk., ÇİÇEK Sk., DEMİRYOLU Cd., GAZİ EVRENOS Cd., İRFANİYE Sk., KARANFİL BAHÇESİ Sk., LEYLAK ÇİÇEĞİ Sk., PEMBE MENEKŞE Sk., SERBESTİ Cd., YASEMİN Sk., YEŞİLKÖY İSTANBUL Cd., ZAMBAK Sk., YEŞİLYURT Mh., DEMET Sk., FENER Cd., ORKİDE Cd., SAHİL YOLU Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29317-1751 )
- YILDIZTABYA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 14:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29359-28268)
- YILDIRIM Mh., MİLLET Cd., ULUDAĞ Sk., SÜMBÜL Sk., KIZILIRMAK Sk., KOCATEPE Cd., GÜR Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29379-8699)
- ZÜBEYDE HANIM Mh., GAZİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29392-28181)
- KÜLTÜR Mh., ARNAVUTKÖY YOLU Sk., HOCA AHMET YESEVİ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29407-3513)
- NİŞANCI Mh., FESHANE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29378-8696)
- ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., GÜLBAYIR Sk., GÜNDOĞDU Sk., KINALITEPE Sk., LALEBAHÇE Sk., METE Sk., SIRPSINDIĞI Sk., ALTAY Sk., GÜRPINAR Sk., MURATLI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29411-480)
- ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., AKPINAR Sk., ALTAY Sk., GÜLBAYIR Sk., GÜNDOĞDU Sk., SIRPSINDIĞI Sk., TURUNÇLU Sk., METE Sk., KINALITEPE Sk., LALEBAHÇE Sk., POYRAZLI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29412-536)
- GÜRSEL Mh., BAHÇELER Cd., AKGÜLLÜ Sk., ŞEVKETPAŞA Cd., AYŞİN Sk., BİNNAZ Sk., ALAYBEY Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29516-9113 T.M.)
- ZÜBEYDE HANIM Mh., GAZİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29442-9756 T.M.)
- KAYABAŞI Mh., RIFAT ILGAZ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29455-12646)
- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29464-28366)
- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29415-4119-4659)
- KOCATAŞ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29416-4167)
- BALABAN Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., KANDİL Sk., KAKTÜS Sk., YÜZÜK Sk., YOL Sk., KIRSAL Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29452-25451)
- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29470-28194)
- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29471-28194)
- MİMAR SİNAN Mh., PROFESÖR MUAMMER AKSOY Cd., TÜTEN Sk., SAĞANAK Sk., NEHİR Sk., NOYAN Sk., ÜNVER Sk., NADİDE Sk., SÜLEYMAN GİRGİN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29433-25743)
- MİMAR SİNAN Mh., GÜNPINAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29434-25521)
- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29483-28397)
- MURAT ÇESME Mh., YUNUS EMRE 2 Cd., GÜZ Sk., BÜYÜKDAĞLAR Sk., YILDIRIM Sk., HÜNKARTEPE Cd., TÜRKAN Sk., ARPACI Cd., GÜZELCE Mh., UFUK 2 Cd., SÜLEYMANİYE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29547-24543 24249 24015 24020 24286 24225 24344 24204)
- CUMHURİYET Mh., DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU Cd., GÖKHAN Sk., HİLAL Sk., HORON Sk., KELTEPE Cd., EFE Sk., ZEYBEK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29432-25270)
- KAYABAŞI Mh., RIFAT ILGAZ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29449-12640)
- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29476-28196)
- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29486-28511)
- ATATÜRK Mh., ADNAN MENDERES Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:01-08:01 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29457-21020-21456-21457)
- ÇAKMAKLI Mh., HASAT Sk., KATİP Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29490-27053)
- ÇAKMAKLI Mh., HASAT Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29491-27499)
- ÇAKMAKLI Mh., HASAT Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29492-20828)
- ÇAKMAKLI Mh., HADIMKÖY YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29493-21226)
- ÇAKMAKLI Mh., HADIMKÖY YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29494-20507)
- GÜMÜŞPINAR Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29508-23083)
- YARIMBURGAZ Mh., 2416. Sk., HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL Cd., 2.ŞAFAK Sk., 3.ŞEN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29526-11145)
- HİCRET Mh., ATATÜRK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29561-29377-29664)
- ÇAKMAKLI Mh., HASAT Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29489-22846)
- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29478-28281)
- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29481-28167)
- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 00:10-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29482-28167)
- GÜRSEL Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29519-9113 T.M.)
- HALICIOĞLU Mh., FISTIKLI BAHÇE Sk., AHRETLİK Sk., BONCUK Sk., ÇIKSALIN Sk., KUDÜM Sk., TÜTÜNCÜ ABBAS Sk., SIVACI AHMET Sk., ŞAHİNLER Sk., ERENLER TEKKESİ Sk., TURŞUCU HÜSEYİN Sk., ABACI HALİM Sk., ERDEN Sk., ELVANDİREK Sk., MALTIZ Sk., CELALZADE Sk., HALİL AĞA Sk., EMİN Sk., KANDEMİR ÇIKMAZI Sk., FİDAN Sk., PİRİPAŞA Mh., GÖKTUĞ Sk., ÇOPUR Sk., MANOLYA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29522-3876)
- IŞIKLAR Mh., IŞIKLAR İSTANBUL Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29523-9273 T.M.)
- KAPTANPAŞA Mh., PORSUK AĞACI Sk., SERDENGEÇTİ Sk., BALKAN Sk., DERE BOSTANI Sk., SELGEÇTİ Sk., ALTI ÇINAR Sk., BİRLİK Sk., KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU Cd., KÜÇÜK ALTAYBAŞI Sk., NAKKAŞ PENAHİ Sk., SEHER Sk., SİNAN PAŞA YUMAK Sk., SÜMER Sk., ŞELALE Sk., TÜRBE Sk., UZUNCA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29537-3188)
- ATATÜRK Mh., AYDINLI Sk., BALTACI Sk., TEVHİD Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:20 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29542-28782-29024-28433)
- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., HİLAL Sk., SALKIM Sk., DOLUNAY Sk., 10.GÜL Sk., ÇAMLIK Cd., TÜRKMEN Sk., 1.SEDEF Sk., 1.KÖKNAR Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29513-9682 T.M. )
- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29515-9682 T.M. )
- HAMİDİYE Mh., CENDERE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29549-9374 T.M.)
- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29550-9374 T.M.)
- FETİHTEPE Mh., DEMİRKIRAN Sk., GENİŞ Sk., TEPE ÜSTÜ Sk., MÜVERRİH ALİ Cd., DEMİRKIRAN ARALIĞI Sk., KAPTANPAŞA Mh., ÇİFTÇİLER Sk., İTİMAT Sk., FATİH SULTAN MİNBERİ Cd., SEZER Sk., ÜST BARUTHANE Cd., KEÇECİ PİRİ Mh., GÜR Sk., UFUK Sk., CAVKAYTAR Sk., DUTLU Sk., BÜYÜKTAŞ Sk., HAN Sk., ÖMÜR Sk., GECELER Sk., YILDIRIMLAR Sk., GÜLER Sk., ÖZYURT Sk., TUNA Sk., UĞUR Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29530-3548)
- KAVAKLI Mh., SELANİK Cd., SELİMPAŞA Mh., 5001. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29531-24123 24465 24520 24347 24389 24155)
- BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mh., 50. YIL Cd., 10. YIL Cd., ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK Bul., MERCEDES Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29554-27114 22341 22342 22340 22344 22345 22345 22347 22343 27491 27497 27496 27497 27370)
- AŞIK VEYSEL Mh., TALATPAŞA Cd., VEDAT ALTUN Sk., RESNELİ NİYAZİ Sk., SÜLEYMAN DEMİREL Cd., BAĞLARÇEŞME Mh., DOĞAN ARASLI Bul., BAĞLARÇEŞME Cd., AHMET ARİF Cd., ÖRNEK Mh., DOĞAN ARASLI Bul., FİKRİ SÖNMEZ Cd., AHMET ARİF Cd., ERZURUM KONGRE Cd., PINAR Mh., ERZURUM KONGRE Cd., AHMET ARİF Cd., FİKRİ SÖNMEZ Cd., SİVAS KONGRE Cd., YAŞAR KEMAL Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29555-22211 20022 22212 20023 20024 20588 22566 20945 20932 20934 20935 20288 20936 20937 20938 20939 22287 20946 20944 20943 20942 20941 22228 27018 20286 20894 22231 20825 27231 20653)
- BOLLUCA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29560-28802)
23 Ekim 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı | Anadolu Yakası
|10:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FERHATPAŞA - Sokak: ANADOLU
|09:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: KESTANE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: ÇINARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: BOĞAZKALE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: DOLAYBAĞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: TEMENNİ ÇIKMAZI
|13:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: SOĞUKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: EDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: BİRCAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUKSU - Sokak: SAMANYOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIBAHÇE - Sokak: AYDIN REİS
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: ARMONİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: KÜÇÜKSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: DR.ÖMER BESİM PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: GEMİCİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: KURABİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: MELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: ISLAHAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: BARINAK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: NİŞANGAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: NİŞANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: ŞANSLI ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: SARIGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: AKİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BİRKANDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DİKİLİTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DR.ÖMER BESİM PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: SİVRİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BAYRAKTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DÜZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: MİNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: NİŞANGAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: NİŞANLI
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ANADOLU HİSARI - Sokak: ÇINARLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: HEKİMBAŞI ÇİFTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: İTAAT ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: İDİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: TABİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: HASENAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: NİŞANE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DENİZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: CEVHER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ANA KOKUSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: GÜNER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ÇİĞLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BİRKANDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BORA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: MELODİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DR.ÖMER BESİM PAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: İLGİLİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ALAKADAR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: FERDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BAYRAKTAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: DÜZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: EDİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BOSTANİÇİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KORKUT ATA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ARKBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: GÜLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: AYVALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KAMİLAĞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: OĞUZELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KAYIKÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: SARAYBAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: METİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ALTINEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: NİŞANGAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ÖRGÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: RÜZGARLIBAYIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: SAĞLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ŞEFAATLİ ÇIKMAZI
|08:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALEMDAĞ - Sokak: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALMEŞE - Sokak: İNCİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖMERLİ - Sokak: GÜRGEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: GÜZİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ZÜLAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: MUKADDES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: İHSAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: PAPELİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: YADİGAR
|08:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ÇAMLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HAMİDİYE - Sokak: MENEKŞE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: PAPATYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLAR - Sokak: GÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KİRAZLIDERE - Sokak: CUMHURİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: SULTAN REŞAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞİMAL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: HÜRMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: GÜZİDE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: HUZUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KOCAGÖZ KUYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: REŞADİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT DEMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: PLATİN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: KÖSEPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: GÜLNİHAL ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: ŞEHİT MURAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: REŞADİYE - Sokak: AVŞA ÇIKMAZI
|10:00 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: BOZKIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: FENERLİREİS
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: TEKİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ÇAKMAK SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: EMİNBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: IRMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ARMA ÇIKMAZI
|10:00 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: BOZKIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: YEŞİLKIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: HACI MEHMETEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: MEHMET ŞENGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: FENERLİREİS
|11:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: REFAHEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: REFAH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ŞEHİT MÜCAHİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ARZU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇITAK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: ÇIRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: CEMAL BEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: FİGEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLARBAŞI - Sokak: KARAÇAM
|10:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ÇALIŞKAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: KATMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ÇİFTLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: GÖNÜLÇELEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: GÜL DEFNE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: HORASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: FETİH
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: KİRAZ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: KORKUTAN ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: KÜLTÜR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: MARMARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: TALİP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: NAZIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: KOMŞU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ŞAİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ÇADIRKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ŞENPAZAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: ŞİRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: SİMGE ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: HACI BAYRAM VELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: AHİ EVRAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: TURUNCU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: BAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: BARTIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: BERK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: EFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERTUĞRUL GAZİ - Sokak: CAZİBE
|09:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVCIKORU - Sokak: AHSEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVCIKORU - Sokak: DERVİŞPAŞA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVCIKORU - Sokak: KAFKAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AVCIKORU - Sokak: AVCIKORU
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: KARAKAMİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: GÜLŞEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: HATİPOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: MESCİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: ÖZTÜRKLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: DAVUTOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: GAZİ MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: ÇAMLIBEL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: KAPTAN KEMAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: GÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: GÜLBEYAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: KURFALLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: NURFİDAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: YAVUZER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: MİÇO
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: MİLLİ EGEMENLİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: GONCAGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: ERGÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: YENİ MAHALLE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: KUŞTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: MANSUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: ÇAYLAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: FÜSUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: LEYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: SİNEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURFALLI - Sokak: YILDIZTEPE
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: TÜRBE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: HARMAN1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: BURÇAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: TALHA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: HAMİTLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: YENİ PINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: ŞUAYİPLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: TEVHİD
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: NEŞELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: SOĞULLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: ŞUAYİPLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: LİMON ÇİÇEĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: ÇAMUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: EKEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: SEMERKANT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: MEZARLIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞUAYİPLİ - Sokak: ÇİVİAĞZI
|10:10 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞ - Sokak: HAMAMDERE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: ÇAKIROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: HASIRCILAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: BALKAYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETLİ - Sokak: AHMETLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: SEYRANTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: ÇAKIROĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: SUBOYU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEŞRUTİYET - Sokak: SEBAT
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: ALİ KUŞÇU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: DÜZCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KÜRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KURAN KURSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: SOYLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: KAYNAŞLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: NARENCİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: TULUM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: FARABİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NECİP FAZIL - Sokak: GÜLTEPE
|13:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: EMSAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: DOĞANNUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: YAYLA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: VATAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: POLATHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: SEVDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: YAYLA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: CEVHER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLI - Sokak: İZZET KABADAYI
|10:00 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ZÜMRÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: HIZIR REİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: UÇAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: MÜŞTAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ERKUŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ELA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ÜSTÜNDAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: FENER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: ESLEM
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: D-100 KARAYOLU
|10:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: KURNA YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: KATİP ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ÇAYIRLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ORHANLI - Sokak: ŞADİ
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: SAHİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÜZİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BOSTANLI
|10:30 - 14:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: TARIK BUĞRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: SEVGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ACUN
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HEKİMBAŞI - Sokak: KOCA
|10:30 - 14:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ACUN
|13:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SOKULLU
|13:00 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACIBADEM - Sokak: ÇEÇEN
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: HEKİMBAŞI ÇİFTLİK
|09:30 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: VOLKAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKSU - Sokak: DEMİRKOL
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