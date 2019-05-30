'İstanbul dünya merkezi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye değil, dünyaya hizmet etmektir. Hamdolsun rabbimize, bize bu şehre hizmet etme şerefini bahşetti” dedi. İstanbul’un fethinin 566. yılı kutlamaları ve iftar programına katılan Erdoğan, özetle şunları söyledi:
HESAPLAŞMA 566 YILDIR BİTMEDİ
1453 tarihine kadar kırılmayan İstanbul kilidini kırmak 21 yaşında genç bir sultan olan 2. Mehmed’e nasip oldu. İstanbul Osmanlı’nın 7’nci kuşatmasında ve 7’nci Osmanlı Padişahı tarafından fethedildi. Ancak İstanbul’a dair hesaplaşma tam 566 yıldır hiç bitmedi, hiç eksilmedi. İstanbul’u kaybetmenin acısını tam 566 senedir içlerinden atamayanlar var. Bugün Batı dünyasında adeta bir veba gibi yayılan ırkçılık akımının temel motivasyonlarından biri megalo ideası ve onu temsil eden İstanbul'dur. Bugün coğrafyamızı kan ve gözyaşına boğan DEAŞ'lı canilerin hedefi de yine bu kutlu şehirdir.
İstanbul dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye değil, dünyaya hizmet etmektir. Hamdolsun rabbimize, bize bu şehre hizmet etme şerefini bahşetti. Kültür, sanat , ulaşım, çevre, sosyal yardım ve diğer alanlarda İstanbul’u tarihinin en kaliteli belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdık. İstanbul’a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla İstanbul’un çehresini değiştirdik. İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3.5 saate düşürecek otoyolu etap etap hizmete açıyoruz. Bu yıl sonuna kadar da İstanbul-İzmir otoyolunu tamamlayacağız. Üç katlı İstanbul tünelini önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak hayata geçireceğiz.
7 BİN YATAKLI İKİ ŞEHİR HASTANESİ
Bugüne kadar İstanbul’a 19 km tünel, 233 km raylı sistemi biz inşa ettik. Hedefimiz şehrimizi 190 km’lik tünel, 1100 km’lik raylı sistem uzunluğuyla dünyanın en yaygın ulaşım ağlarından birine kavuşturmaktır. İstanbul’un iki yakasına toplamda 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yapıyoruz. Başakşehir şehir hastanesinin yapımı devam ediyor. Önümüzdeki dönem hizmete sunuyoruz.
Ulaşamayacağımız hedef yok
İstanbul’da gönlüne dokunmadık tek bir vatandaşımızı bırakmayacak şekilde bir çalışma yürüttüğümüzde Allah’ın izniyle ulaşamayacağımız hedef yoktur. Binali Yıldırım kardeşimiz, bu şehirde başladığı hizmet kariyerinin, bakanlık, başbakanlık ve meclis başkanlığı görevlerinin birikimini tekrar İstanbul’a sunmaya hazırdır. Ve İstanbul’un hizmetkârı olmaya adaydır. Gerek 25 ilçemiz, gerek inşallah Binali Yıldırım kardeşimiz, gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkanı olarak üçlü bir güçle, İstanbul’umuzu çok daha farklı bir yere uçuracağız. Sizlerden Binali Yıldırım kardeşimizin etrafında kenetlenmenizi ve İstanbul’un geleceğini hep birlikte inşa edecek örnek bir dayanışmayı ortaya koymanızı istiyorum.”
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