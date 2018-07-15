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    İstanbul dün gece... Terör estirdiler

    Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)
    15.07.2018 - 17:47 | Son Güncelleme:

     AVCILAR'da havaya ateş açanları uyaran 5 kişi düğündekilerin saldırısına uğradı. Biri ağır 5 kişinin yaralandığı olay anı kameraya yansıdı.

     

    Avcılar'da düğünde havaya ateş açanları uyaran 5 kişi, düğündekiler tarafından bıçaklarla saldırıya uğradı. O anlar mahallede bulunan bir kişinin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ellerinde bıçak olan bazı kişilerin diğerlerine saldırdığı görülüyor.

    Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 5 kişiden birisinin hayati tehlikesi devam ediyor.

    Havaya ateş açanları uyaranlara saldırı kamerada
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    HAVAYA ATEŞ AÇANLARI UYARINCA BIÇAKLANDILAR

    Olay Avcılar, Tahtakale Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Ömer Geyik'in oturduğu Mehmetçik Sokak'ta yapılan düğünde kimliği belirsiz kişi yada kişiler havaya silahla ateş açtı. Silah seslerini duyan Geyik, evinden çıkarak düğünde havaya ateş açanlara "Burada silah atmayın çocuklar var" diye uyarıda bulununca tartışma çıktı. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler ile Ömer Geyik arasında çıkan tartışmaya, Hüsamettin Geyik, Ramazan Kaplan, Ahmet Kaplan ve Enes Kaplan isimli yakınları da dahil oldu. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. İddialara göre, olay yerinde çıkan tartışma da Ömer Geyik ve beraberindeki 4 yakını kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından darp edilerek çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

    1'İ AĞIR 5 YARALI

    Kavgaya karışanlar olay yerinden hızla kaçarken, kanlar içinde kalan Ömer Geyik ve beraberindeki 4 kişiyi gören aile bireyleri de durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ramazan Kaplan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek önlem aldı. Çevredeki vatandaşların bilgisine de başvuran polis ekipleri sokakta detaylı olay yeri çalışması yaptı. Çevredeki iş yerlerinde güvenlik kamera görüntüsü olup olmadığını araştıran polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.

    Polisin olayla ilgili soruşturmasının çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

    Etiketler: düğünde bıçaklı saldırı , silahlı magandalar
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