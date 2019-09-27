İstanbul depremi sonrası Kandilli’den çok önemli açıklamalar
İstanbul’daki depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nden açıklama yapılıyor. Prof. Dr. Haluk Özener açıklamasında deprem sonrası fay hattındaki son durumu paylaştı.
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Son 30 yıldaki 4 ve 4.5'luk depremlere bakarsak daha çok doğu ve batı segmentinde olduğunu görüyoruz. Orta segment 1766 depreminin olduğu yer. 200'ün üzerinde deprem kaydettik dünden bu yana. Son 4 depreme dikkatinizi çekmek istiyorum. 5.7 ve artçıların olduğu yer ana fayın kuzeyinde olan depremler. Bundan sonra olan bazı depremlere baktığımızda artçı şokların güneye doğru ilerlediğini görüyoruz. Dolayısıyla Kandilli olarak burada yapmamız gereken artçı şokları izlemek ve gelişimini takip etmek.
Dün olan deprem 5.7 yine kuzeyde oldu ondan sonra olan artçıların biri ana fayda diğeri kuzeyde olan deprem. 7 gün 24 saat deprem aktivitesini izliyoruz. Bu depremlerin ne tarafa doğru hareket ettiğini de takip ediyoruz. Herhangi bir ekstra bir durum olduğu zaman örneğin ana faya yaklaşması gibi.
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