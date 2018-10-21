İstanbul Barosu başkanını seçiyor... Yarış 2 aday arasında geçiyor
İstanbul Barosu seçiminde sandıkların yüzde 71'i açıldı. Açılan sandık sonuçlarına Av. Hasan Kılıç oyların yüzde 28. 43'ünü, Av. Mehmet Durakoğlu ise yüzde 28.50'ini aldı. İki aday arasında giden seçimde 72 oy farkı var.
10 ADAY YARIŞIYOR
Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Mehmet Durakoğlu, Özgürlükçü Hukukçular Platformu'ndan Eren Keskin, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu'ndan Hasan Kılıç, Avukat Hareketi'nden Başar Yaltı, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi'nden Talat Canbolat, Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Kaptan Yılmaz, Ortak Hedef Platformu'ndan Cem Kaya Karatün ile bağımsız adaylar Fikret İlkiz ve Çiğdem Koç.
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