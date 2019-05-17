İstanbul Ankara ve il il iftar saatleri! İftar için ezan saat kaçta okunacak?
İftar saati, ramazan ayının ortalarına doğru gelirken, havanın her geçen gün biraz daha geç kararması dolayısıyla birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerde ve diğer illerde iftar saat kaçta yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İftar saat kaçta yapılacak sorusu, akşam saatlerine girilmesiyle birlikte birçok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün iftar saati İstanbul, Ankara ve diğer kentlerde kaçta yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TÜM İLLERİN İFTAR SAATİ BİLGİSİ
Aşağıdaki imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 imsakiyesinden alınmıştır. İftar saatleri hakkında detaylı bilgileri ve diğer illeri görüntülemek için lütfen imsakiyelerin üzerine ya da aşağıdaki banda tıklayınız.
İSTANBUL HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
ANKARA HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
İZMİR HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
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