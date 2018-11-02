İstanbul Adalet Sarayı'nda hareketli dakikalar
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgaya polis müdahale ederken, 2 kişi gözaltına alındı.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda bugün saat 11.30 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı. Aralarında kadınların da bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
Çevrede bulunan polislerin müdahalesi sonrası 2 kişi gözaltına alınırken, kalabalık dağıtıldı. Bu sırada gözaltına alınan bir kişinin yakını polise tepki gösterdi.
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