İşsizlik maaşı hesaplama 2018 - İşsizlik maaşı nasıl alınır?

İşsizlik maaşı nasıl alınır sorusu yüzlerce işsiz vatandaş tarafından büyük bir merakla aranmaya ve sorgulanmaya devam eden konular arasında yer alıyor. İş yerinden çıkan ve çıkartılan vatandaşlar İŞKUR'un imkanıyla işsizlik maaşı alabiliyorlar. İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşlara İŞKUR'un bir kaç şartı bulunuyor. Peki, işsizlik maaşı nasıl alınır ve şartları nelerdir?

İşsizlik maaşı hesaplama nasıl yapılıyor?

İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.

İşsizlik maaşı başvurusu için gereken şartlar nelerdir?

İşsizlik maaşının alınabilmesi için gerekli şartlar, kanunla belirlenmiştir. Kanunda yer alan ifadelere göre;

1. Çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,

2. Son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanla, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde başvuru yapmaları koşuluyla maaş başvurusunda bulunabilirler.

İşsizlik maaşı nasıl alınır?

İşsizlik maaşı başvurusu için hizmet akdinizin fesh edilmesinden sonra otuz gün içerisinde İŞKUR'a gitmeniz gerekiyor, eğer gidemiyorsanız İŞKUR'un resmi web sitesi olan 'www.iskur.gov.tr'ye online olarak başvurabiliyorsunuz.