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Feti Kılıç (İHA)
Haber Giriş: 15.01.2020 - 17:24,Son Güncelleme:/

Isparta’daki otobüs kazasında yaralı sayısı 32’ye yükseldi

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Isparta’daki otobüs kazasında yaralı sayısı 32’ye yükseldi

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Isparta-Konya karayolu üzerindeki Şarkikaraağaç Göksöğüt köyü yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Isparta’dan Konya yönüne seyreden Fahrettin Y. yönetimindeki 63 DV 750 plakalı yolcu otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu ilk olarak 29 olan yaralı sayısı 32’ye yükseldi. Durumun haber verilmesi üzerine kaza yerine Şarkikaraağaç, Yalvaç, Gelendost ve çevredeki ilçelerden çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralananların otobüsten kurtarılması için ekipler seferber olurken, ambulanslarla hastanelere sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Isparta’daki otobüs kazasında yaralı sayısı 32’ye yükseldi
Isparta’daki otobüs kazasında yaralı sayısı 32’ye yükseldi


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