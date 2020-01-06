Isparta'da yarın (7 Ocak) okullar tatil mi? Isparta için son dakika kar tatili açıklaması yapıldı mı?
Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu Isparta'da yarın da eğitime öğretime ara verilip verilmediği merak konusu oldu. Yoğun kar nedeniyle ulaşımın olumsuz etkilendiği kentte öğrenci ve velilerin yarın için kar tatili beklentisi arttı. Isparta son dakika kar tatili açıklamasını takip edenler, Isparta Valiliği'nin konuyla ilgili duyuru yapıp yapmadığını sorguluyor. Peki, Isparta'da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Isparta kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, o konu ile ilgili detaylı bilgiler.
Türkiye'nin bazı illerinde kar yağışının artmasından dolayı bazı okullar için kar tatili kararı alındı. 6 Ocak Pazartesi günü 3 ilçe için eğitim ve öğretime ara verilen Isparta'da yarın okullar tatil edildi mi? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Isparta Valiliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nin açıklamalarına yönelik araştırmalar özellikle akşam saatlerinde hız kazandı. Peki, yarın Isparta'da okullar tatil mi? İşte, 7 Ocak Isparta kar tatili haberleri ile ilgili detaylar.
YARIN ISPARTA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
7 Ocak Salı günü Isparta'da okullar tatil edilip edilmediğine yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
ISPARTA'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Eğirdir- Isparta karayolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Karayolunda çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken, kontrolden çıkan bazı araçlar da yol kenarına savruldu. Araç trafiğinin kontrollü sağlandığı karayolunda çift taraflı uzun kuyruklar oluştu. Yolun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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