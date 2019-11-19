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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali ABLAY - İlkay DİKİCİ/DHA
19.11.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

İSPARK değnekçileri gözaltına alındı!

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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK"a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde para talep eden değnekçiler tekrar ortaya çıkmıştı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tarlabaşı Bulvarı'nda gece saatlerinde araçları yönlendiren 2 değnekçiyi gözaltına aldı.

Özellikle restoran, deniz kenarı ve eğlence mekanları gibi kalabalık yerlerin yakınındaki İSPARK otoparkları işgal eden değnekçiler sürücülerden para talep ediyordu. Hafta sonu çekilen görüntülerde Taksim Tarlabaşı Bulvarı'ndaki değnekçi  'Fiş kesiyor musun?' sorusu üzerine, “Fiş yok. Biz de burada çorbadayız, ekmekteyiz. 10 lira ver yeter" şeklinde cevap vermişti. Kimi değnekçiler ise görüntülendiğini anladığı sırada kaçmaya başlamıştı. Değnekçilerin görüntülerde sürücülere, “Kafana göre ne versen yeter, gündüz İSPARK bakıyor akşam biz bakıyoruz, aracınız burada güvende, çizilmez" gibi ifadeler kullanmıştı. Bağdat Caddesi, Bakırköy ve Karaköy'deki otoparkların da değnekçiler tarafından işgal edildiği görülmüştü.

2 DEĞNEKÇİ GECE SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberinden sonra harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Haber görüntülerini  inceleyen ekipler değnekçileri tespit etti. Tespit edilen Kazım A.(53) ve Süleyman T.(53)  saat 00.15'te  Tarlabaşı Bulvarı üzerinde araçları yönlendirirken  gözaltına alındı. Kazım A.'nın 5 trafik kanununa muhalefet, dolandırıcılık ve 2 kasten yaralama olmak üzere toplam 8 suç kaydı olduğu tespit edilirken, Süleyman T.'nin de trafik kanuna muhalefetten kaydı olduğu ortaya çıktı.  Kabahatler Kanunu'na göre 108'er lira ceza kesilen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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