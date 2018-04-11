İsmail Saymaz ile Bunu Ben De Söylerim - 11.4.2018

İsmail Saymaz 'Bunu Ben De Söylerim'de bugün Rektör Hasan Gönen'in istifasını yorumluyor. Her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18.00’de İsmail Saymaz ile günün haber yorumu önce sizin cebinize gelsin isterseniz, Hürriyet’in mobil uygulamasını;

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