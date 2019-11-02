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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
02.11.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

İşletmeci bağ evinde gömülü bulunmuştu! Vahşette iki tutuklama...

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İşletmeci bağ evinde gömülü bulunmuştu! Vahşette iki tutuklama...

Tekirdağ'da 8 aydır kayıp olan ve cesedi Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki bir bağ evinin bahçesine gömülü halde bulunan kafeterya işletmecisi Bülent Gören'in (45), birlikte yaşadığı sevgilisi Esra Gençoğlu ile ilişki yaşadığı Hasan Remzi Demiralp tutuklandı.

Tekirdağ sahilinde kafeteryası bulunan Bülent Gören 8 ay önce kayboldu. Ailesi ve yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı Gören, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Polis, Bülent Gören'in yakınlarının bilgisine başvurdu. Gören'in birlikte yaşadığı sevgilisi Esra Gençoğlu ile Gören'in sevgilisi Gülhan D. ve sevgilisinin kardeşi Hasan Remzi Demiral çelişkili ifadeler verdi.

3 AY TAKİBE ALINDILAR

Bunun üzerine Asiyiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin yurt dışına kaçma hazırlığında olduklarının belirlenmesi üzerine de Esra Gençoğlu, Gülhan D. ve Hasan Remzi Demiralp gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİLER

Esra Gençoğlu ile Hasan Remzi Demiralp, Bülent Gören'i evde yaşanan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüklerini cesedini de Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Narlı köyünde bir yakınlarına ait bağ evinin bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Gençoğlu ve Demiralp'in ilişkisi olduğu, tartışmanın da bu yüzden yaşandığı ortaya çıktı. Bağ evi bahçesinde yapılan kazıda Bülent Gören'in cesedi bulundu. Polis, şüphelilere yardım ettiği belirlenen E.B.'yi de yaşadığı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki sorgularının ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Esra Gençoğlu ve Hasan Remzi Demirlap tutuklandı. Gülhan D. ve E.B. ise yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

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